WhatsApp: scoperta la funzione per esportare i backup

Ascolta questo articolo

Anche quando non rilasciano novità effettive, i programmatori di WhatsApp offrono sempre degli ottimi spunti di riflessione, come dimostrato dalle scoperte effettuate nelle scorse ore ad opera dei leaker di WABetaInfo.

La prima scoperta dei noti feature tracker è stata ottenuta esaminando il codice della release beta 2.22.13.11 di WhatsApp per Android. Qui, tra le varie righe di codice, se ne sono trovate alcune che fanno riferimento, come da screenshot estratto, a una funzione che permetterà in futuro di esportare un backup delle proprie chat, comprensivo dell’intera cronologia delle stesse, con tutto quel che si è condiviso in fatto di messaggi, foto, video e altro materiale multimediale.

La funzione in oggetto sarebbe anche destinata a essere completata da un’opzione per reimportare il backup sul cloud di Google, GDrive, ove vengono consuetamente salvati i backup di WhatsApp quando viene eseguito su dispositivi Android: al momento, gli esperti non hanno ben chiaro se tale scoperta sia da ricondurre alle voci circolate a inizio anno, relative alla fine dello spazio illimitato concesso da GDrive ai backup di WhatsApp su Android o/e se la scoperta possa essere riconducibile a un sistema per migrare i backup da un dispositivo Android a uno iOS.

Lo scorso Aprile in una beta per Desktop, e a inizio Maggio in una per iOS (22.10.0.72), venne scoperta, sempre da WABetaInfo, la preparazione di una funzione che avrebbe permesso di consultare gli aggiornamenti di Stato, le Storie di WhatsApp, direttamente dall’elenco delle chat. In tal modo, si verrà subito al corrente se uno dei contatti con cui si ha una chat in corso abbia pubblicato uno status update. Nelle scorse ore, grazie alla distribuzione della beta 2.22.13.9 per WhatsApp destinato ad Android, si è avuta la certezza che tale opportunità sia in sviluppo anche per gli utenti del robottino verde.

Sempre all’insegna dell’uniformità nell’esperienza d’uso della piattaforma, arriva l’ultima scoperta. Con la beta di WhatsApp per Android numero 2.22.9.11, venne portata alla luce l’intenzione della piattaforma di aiutare gli account business introducendo una scorciatoia per la creazione degli ordini, nel foglio delle azioni all’interno delle chat. Una sessione di reverse engineering condotta di recente ha permesso di appurare che tale miglioria sbarcherà anche su Whatsapp Desktop e, a partire da quel momento, (solo) gli account aziendali potranno, direttamente dall’interno d’una conversazione, creare un ordine aggiungendovi dei prodotti, precisandone prezzo e quantità, per condividere poi l’ordine con il cliente col quale si sta interagendo.