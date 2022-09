WhatsApp: in rilascio beta il nascondere lo stato online

Ascolta questo articolo

Nel mentre progetta nuove funzioni a pagamento, la nota messaggistica istantanea WhatsApp non è rimasta con le mani in mano e, dopo l’esordio soft delle Community, e il trasferimento delle chat da Android verso iOS, si è dedicata alle chiamate vocali sui Galaxy Watch 5, alle modifiche sui messaggi che scompaiono, alla segnalazione dei bug, ai nuovi poteri per gli amministratori, senza contare il cambio lingua in-app in stile Android 13.

Nelle scorse ore, a tali novità se n’è aggiunta un’altra, grazie al rilascio di una beta per Android recante il numero 2.22.20.9, disponibile al download via repository online di ApkMirror, o direttamente dal Play Store, essendosi però prima iscritti alla relativa pagina dei beta tester (play.google.com/apps/testing/com.whatsapp).

Secondo quanto comunicato dai leaker di WABetaInfo, ad alcuni utenti che hanno scaricato tale release (ma a quanto pare anche a utenti in possesso delle precedente release 2.22.20.7) è stata attivata una nuova funzionalità in ottica privacy, invero già avvistata a Giugno e Luglio, e financo prospettata ad Agosto da Mark Zuckerberg in persona. rappresentata dalla possibilità di nascondere lo “stato online”. Per appurare se si è abilitati alla novità (nuove attivazioni seguiranno comunque nei prossimi aggiornamenti), basta seguire una semplice serie di passaggi.

In primis, si parte dalle impostazioni relative all’Account: qui va cercata la sezione Privacy al cui interno, laddove in cima si parla di chi possa vedere le nostre informazioni personali, si troverà la voce “Chi può vedere il mio ultimo accesso” (tutti, i miei contatti, i miei contatti eccetto, nessuno).

Tra le opzioni in essa presenti, appare l’inedita “Chi può vedere quando sono online” che permette solo due scelte, ovvero di indirizzarsi sul “Tutti“, lasciando che tutti possano vedere quando siamo online, o di optare per “Identico a ultimo accesso“, in modo che sia possibile magari ereditare la scelta “nessuno” stabilita per l’altro parametro (tenendo conto però che un tale setting impedirà di guardare ultimo accesso e stato online degli altri).