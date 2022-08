WhatsApp: con Wear OS è possibile rispondere alle chiamate da smartwatch

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Oh beh: credo che questa sia una delle funzioni più desiderate da chi abbia uno smartwatch premium. Rispondere alle chiamate di WhatsApp lasciando il tel in tasca o borsa è molto comodo: peccato che, per ora, la funzione non sia uniforme come layout, presupponga l'uso di WhatsApp beta, e sia presente, causa la poca diffusione di Wear OS 3.0, su una manciata di smartwatch.