WhatsApp: supporto clienti Samsung via chat, novità avvistate in beta

Dopo i recenti rumors a proposito dei sondaggi in-app per raccogliere feedback, WhatsApp è tornata a far parlare di sé, questa volta per una collaborazione con un celebre marchio della tecnologia hardware, ma anche per il continuo sviluppo della futura funzionalità dei messaggi conservati in vanishing mode.

Come noto, da qualche tempo WhatsApp sta sviluppando una modifica ai messaggi a scomparsa, in ragione della quale tutti i partecipanti a una conversazione potranno decidere di conservare qualche messaggio che, destinato a sparire, sia però ritenuto di un qualche interesse. Parimenti, è anche possibile rimuovere un messaggio “conservato”, per ridargli una scadenza: in estrema sintesi, ciò apre la strada al fatto, che in regime di messaggi a scomparsa, conservandone alcuni e poi ridando agli stessi una scadenza, si avranno messaggi che scompaiono secondo scadenze diverse.

Con la release beta 2.22.20.3 di WhatsApp per Android, i leaker di WABetaInfo hanno fatto una scoperta in merito a queste novità ancora in sviluppo, deducendo che chi sarà in grado di conservare un messaggio a scomparsa lo vedrà conservato, come messaggio speciale, all’interno di un’apposita sezione consultabile nelle informazioni di chat. Inoltre, dal codice della release, si è desunto pure che, se l’autore del messaggio a scomparsa l’abbia tolto dal novero di quelli “conservati” / mantenuti, nel caso un altro utente decidesse di procedere a conservarlo, si troverà nell’impossibilità di farlo, come confermato da un apposito avviso che lo informerà della cosa.

Non meno interessante è poi quanto messo in campo da Samsung appunto avvalendosi di uno strumento di interazione così diffuso qual è in effetti WhatsApp. Il colosso coreano già in passato, in Spagna, era solito avvalersi della messaggistica in breve per una forma d’assistenza ai clienti, permettendo di fissare via chat un appuntamento presso un centro fisico d’assistenza, al quale recarsi poi per risolvere il problema riscontrato a un prodotto del marchio.

Con la novità da poco annunciata sempre in Spagna, sarà possibile scremare i problemi, risolvendo quelli più leggeri direttamente in chat, e in tempo reale, grazie al personale specializzato messo a disposizione da Samsung.