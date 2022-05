Meta integra gli eventi dal vivo di Venues in Horizon Worlds

Ascolta questo articolo

Ormai da qualche tempo Facebook Inc, ora Meta, ha palesato il desiderio di edificare il Metaverso (anche attraverso la realizzazione di nuovi visori, di cui di recente è trapelato un cronoprogramma di presentazioni schedulato di anno in anno) che, intanto, si è sostanziato una serie di dimensioni simulate standalone, cioè separate che, però, da quanto comunicato la scorsa settimana, si avviano a una maggiore sinergia.

Sino ad ora, Meta ha realizzato Horizon Worlds, l’ingresso del Metaverso, un hub dove gli utenti possono creare mondi virtuali, esplorarne altri assieme agli amici, e formare delle squadre per gareggiare insieme, magari in giochi d’azione. Nel contempo, però, Menlo Park ha anche ideato Horizon Venues, in cui eventi dal vivo (es. i concerti degli artisti di maggior successo del momento, gli eventi sportivi e gli spettacoli preferiti) vengono trasmessi nella realtà virtuale.

Dal prossimo 6 Giugno (in pratica qualche giorno dopo l’addio alle funzioni in stile Clubouse), Horizon Worlds riceverà l’integrazione con Horizon Venues e, a partire da quel momento, gli utenti con almeno 18 anni di età, che risiedano in Canada o negli USA, e che possiedano un visore Oculus Quest 2, potranno da Horizon Worlds assistere agli eventi di Horizon Venues.

Parimenti, ed è questa l’altra faccia della medaglia, quegli utenti che risiedano altrove (ma nel corso dell’estate in arrivo è stato promesso che Horizon Worlds sarà aperto agli utenti di altri mercati), che abbiano un’età compresa tra i 13 e i 17 anni, o che abbiano un visore Quest 1, non avranno più l’accesso alla programmazione di Venues, anche in ragione del fatto che dal 6 Giugno Horizon Venues cesserà di esistere come app a sé stante.

Dalla stessa data in poi, rende noto Meta in un post apparso sul blog ufficiale della controllata Oculus, gli utenti conserveranno, però, la facoltà, su Oculus TV, di “catturare i momenti salienti e i replay degli eventi di Venues“.