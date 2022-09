Instagram testa la funzione per le Note da lasciare ai propri follower

Ascolta questo articolo

Negli ultimi tempi, Instagram ha cominciato a testare parecchie novità, come la scomparsa della scheda Shop, e una funzione di ripubblicazione: nel mentre, è stata prospettata una funzione di protezione dalle nudità che andrà a mascherare in automatico le foto discutibili che arrivano in chat, e sono state introdotte la funzione per consentire di condividere i contenuti di YouTube Music come Storie, e le Storie dalla durata di ben sessanta secondi.

Ora, dopo le prime avvisaglie in quel di Giugno, è partito un altro test in carico al noto photo sharing. Secondo quanto documentato da XDAdevelopers, un numero sempre maggiore di utenti, con la release 254.0.0.19.109, ha notato l’arrivo della funzione “Note”, che permette di aggiungere, per i propri follower, una nota dalla lunghezza massima di 60 caratteri.

Nello specifico, nella pagina delle chat, sotto la barra di ricerca, seguito dalle note degli utenti followati, è apparso il pulsante per l’aggiunta della nota (in inglese col nome di “Leave a note”).

La nota in questione (una sorta di “pensiero del giorno“) non comporterà una notifica per i propri follower, che potranno comunque vederla per 24 ore in alto nella propria sezione DM (messaggi diretti), e rispondervi toccandola: in questo caso, viene aperta una finestra con una casella di immissione del testo, la quale riposta anche la nota medesima, da quando l’utente l’ha condivisa, oltre all’handle (il nickname) e all’immagine dell’utente condivisore.

Le risposte alle Note, come quelle alle Storie, appariranno come messaggi privati, appunto DM. Secondo quanto spiegato dal portale dailyo, le Note possono essere condivise con i propri amici più stretti e gli utenti seguiti, ma è possibile condividere una sola nota per volta e, condividendo la seconda, la prima verrà “automaticamente cancellata”. Da un altro portale indiano, news9live, apprendiamo invece che la nuova funzionalità non è strutturata con un’opzione che la disabilita, tal che, non piacendo una nota, si dovrà “toccare e tenere premuta ogni singola nota per disattivarla“.