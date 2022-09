Instagram: al via le Storie da 60 secondi senza interruzioni

Ascolta questo articolo

Non molto tempo fa, il CEO di Instagram, Adam Mosseri, rivelò la sua intenzione di consolidare i “prodotti video attorno a Reels” e di far crescere ulteriormente il formato video ridotto: da allora, in tale direzione, si sono susseguite diverse novità, come la condivisione automatica in Reels dei video sotto i 15 minuti, cui si è appena aggiunta la miglioria che rende le Storie più lunghe.

Nello specifico, dopo mesi di implementazioni, e i primi test iniziati sul finire dello scorso anno, Instagram ha avviato la distribuzione, a tutti, della funzione che permette di creare e visualizzare Storie con estensione massima a 60 secondi senza che le stesse siano interrotte, come prima, in mini-clip di 15 secondi che andavano in successione. Secondo l’azienda, con tale possibilità, i vantaggi sarebbero enormi sia per i creators che per i meri fruitori.

Nel primo caso, sottolinea la piattaforma a una richiesta di commento avanzata da TechCrunch, i creativi, nel tentare di condividere un video di 60 secondi come Storia, non saranno più frustrati dal fatto di vederselo interrotto in ritagli più piccoli, mentre gli utenti invece potranno evitarsi di scoprire solo alla fine, dopo averne toccati i vari segmenti uno a uno per farli avanzare velocemente, che si trattava di un video di cui avrebbero volentieri fatto a meno.

Va anche detto, però, che la scelta di Instagram non è del tutto scevra da controindicazioni: un Storia ininterrotta di 60 secondi potrebbe contrariare chi preferiva il vecchio formato delle Storie.

Inoltre, ed è questo il secondo problema, le Storie ora si distinguono di meno dai Reels: se è vero, infatti, che per tempo e forse non casualmente la piattaforma ha esteso a 90 (dai precedenti 60) secondi massimi la durata dei Reels, è altrettanto vero che, volendo caricare un video di 60 secondi, ora i creators avranno due opzioni alternative, ovvero il farlo nel formato Storie o nel formato Reels, con confini tra i due che appaiono sempre più sfocati.