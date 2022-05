Instagram: post consigliati, Reels da 90 secondi più diffusi, rumors vari

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, Instagram si è dedicata anima e corpo allo sviluppo di future novità, come portato a galla dai soliti e ben informati leakers: nel frattempo, il noto photo sharing ha avviato un importante test, ed esteso la portata di una precedente sperimentazione.

La prima novità di Instagram riguarda l’avvio di un test che, nella Home, proporrà – oltre ai post degli utenti che si seguono – anche alcuni post consigliati che, tratti dall’esterno rispetto alla cerchia di coloro che si segue, vengono comunque proposti non a caso, ma secondo un’ottica personalizzata utente per utente, grazie ad un algoritmo che tiene conto delle attività di visualizzazione di Reels e Storie, e dei “mi piace” apposti.

Intanto, dopo aver avviato i test a Febbraio, Instagram ha esteso a più utenti la possibilità di realizzare Reels di 30 secondi più lunghi dei 60 secondi abituali, ovvero pari a 90 secondi o un minuto e mezzo: interpellata in merito al rilascio a tutti della novità, la piattaforma ha confermato che la stessa sia ancora in test e “senza ancora un piano ufficiale per un’espansione più ampia“.

Dal leaker Paluzzi, si appendono altre novità, scovate via reverse engineering, e quindi non ancora palesi al pubblico, per altro suscettibili di cambiare nella forma finale al momento dell’esordio. Si parte con la scoperta dell’intenzione di cambiare, tra le opzioni dedicate ai Reels, quella a oggi nota come Remix After in Remix Extend. Un’altra novità a cui Instagram sta lavorando, riguarda invece le Storie, mutuate a suo tempo da Snapchat.

Secondo quanto emerso, sembra che il team di Mosseri stia pensando di consentire la risposta alle Storie attraverso un disegnino, magari con le dita o un pennino visto che, tra le opportunità di replica, accanto al form per il testo, è stato predisposta l’icona con un tratto disegnato. Ovviamente, il photo sharing non dimentica la sua iterazione per computer e, in tal senso, starebbe sviluppando anche per il suo sito web la sezione delle impostazioni dedicata alla gestione degli annunci.