Instagram: tanti rumors, tra cui anche l’estensione dei Reels a 90 secondi

Dopo l’importante novità, comunicata ufficialmente anche dal CEO Adam Mosseri, relativa agli avatar 3D usabili nei messaggi privati e negli stickers, Instagram si è subito rifocalizzata sullo sviluppo di altre novità, prontamente scoperte nei rispettivi avanzamenti, dalla consueta attività dei leakers.

Secondo l’esperto programmatore Alessandro Paluzzi, Instagram, che già ha preso spunto da TikTok per il formato, tramite i Reels, starebbe pensando di affrontare il rivale asiatico anche nella durata dei video creativi: quest’ultima, dopo i 15 second iniziali, era già stata incrementata, prima a 30 e poi a 60 secondi. Ora, tracce nel codice evidenziano come sia emersa l’intenzione di estendere la durata dei Reels registrabili tramite la fotocamera in app (laddove quelli caricabili hanno già una durata maggiore) oltre il minuto attuale, portandola per la precisione a 90 secondi.

Sempre in quota rumors, dal medesimo esperto sono giunte altre scoperte, non meno gustose. Nella messaggistica diretta DM, un piccolo miglioramento alla gestione dei temi potrebbe consentire, impostandone uno attivo, di ottenere come colorato anche il pulsante “invia” (send).

Le Storie restano sempre un elemento centrale nell’esperienza d’uso della piattaforma. In quel di Meno Park ne sono consapevoli, tanto da essersi dedicati, negli ultimi tempi, a un’altra funzione in sviluppo e quindi non ancora palese, che prevederebbe, in caso di implementazione, la possibilità di condividere i prossimi video live non solo esternamente, ma anche nelle Storie. La sicurezza, già attenzionata di recente con misure ulteriori per combattere violenza, odio e bullismo, potrebbe ricevere una significativa iniezione qualora venisse portato avanti un altro filone di sviluppo funzionale.

Nel dettaglio, pare che Instagram stia adoperandosi per consentire, anche dal sito web di Instagram (instagram.com, raggiungibile via browser), di cambiare alcune impostazioni per la privacy, con particolare riferimento a quelle che riguardano le guide, i post e le menzioni. Purtroppo, non sono emersi dettagli tali da lasciar intuire anche quando (e se) tali migliorie potrebbero fare ufficialmente la loro comparsa (prima nelle beta).