Meta: novità per avatar 3D, rumors su Instagram e Messenger

Meta, il colosso dei social e delle chat app acquartierato a Menlo Park e diretto dal founder Mark Zuckerberg, ha ufficializzato alcune recenti novità, che coinvolgono diverse sue realtà a suon di rinnovati avatar (3D): il tutto al netto dei consueti rumors, diffusi però dai leakers, inerenti le piattaforme controllate Instagram e Messenger.

In un comunicato pubblicato nelle scorse ore, Meta (ex Facebook Inc) ha annunciato alcune novità in ambito 3D con “vista” sul Metaverso, alla cui costruzione è impegnata da qualche tempo. Nello specifico, con implementazione partita in Canada, USA e Messico, è ora possibile usare nei messaggi diretti e nelle Storie di Instagram, ma anche nella piattaforma Quest VR, su Messenger e su Facebook (es. nei post del feed, negli adesivi, come immagini profilo) degli avatar 3D migliorati con più forme del viso a disposizione ed accessori per l’inclusività (apparecchi cocleari, acustici, sedie a rotelle, etc).

Sempre nell’ambito della stessa novità, la società di Menlo Park ha reso noto d’aver stretto un accordo con la lega NFL, in ragione del quale gli utenti potranno vestire i propri avatar con magliette ispirate dal match del Super Bowl, che si terrà il 13 Febbraio allo stadio Rams’ SoFi tra i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams.

Sul tema esclusivamente relativo a Instagram, è dal leaker Alessandro Paluzzi che giungono numerose indiscrezioni, secondo le quali nello sviluppo della funzione interna relativa agli NFT, Collectibles, la sezione “Digital Wallets” è stata ribattezzata “Digital Collectibles” e, oltre a portafogli digitali quali MetaMaschera, Rainbowdotme, TrustWallet, permette di aggiungere, via WalletConnect, anche altri wallet. Nel mentre prosegue lo sviluppo della funzione per mostrare uno status che duri 24 ore, visibile agli utenti di cui si ricambia il follow, appare confermato che Instagram mediti anche un’altra novità per i profili, ovvero il consentirvi di pinnare dei post da tenere in evidenza.

Assieme a queste migliorie, la piattaforma di photo sharing di Meta sarebbe anche al lavoro sull’adesivo di Reazione, attraverso la possibilità di far impostare emoji personalizzate, all’insegna di un approccio grafico nell’ambito del quale sarebbe in lavorazione anche una sezione per la rapida aggiunta di adesivi interattivi. In favore dei Reels, nel backend della piattaforma invisibile alla comune utenza, è stata invece avvistata l’opzione “usa come template”.

Il tema della sicurezza, infine, sembra coinvolgere le direttrici di sviluppo della funzione, in quota Messenger, che potrebbe permettere in futuro di blindare, secondo Paluzzi, i backup di chat con una password.