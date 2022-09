YouTube Music: ora è possibile condividere la musica anche su Instagram

Ascolta questo articolo

YouTube Music, la piattaforma di Google dedicata al music streaming (al posto di Play Music), col trascorrere del tempo si è arricchita di sempre nuove funzioni, come un miglior supporto ai tablet e l’introduzione di periodici riepiloghi stagionali: a tali novità se n’è appena aggiunta (grazie alla release 5.23.50 per Android) un’altra, attesa da molto tempo, che potrebbe giovare (in termini di notorietà) alla piattaforma stessa.

Verso l’Aprile del 2022, YouTube Music introdusse la possibilità di condividere i propri contenuti, siano essi brani, album, o playlist, su Snapchat, e da allora si è atteso che fosse possibile fare lo stesso anche su Instagram, nelle Storie di quest’ultimo. A un certo punto, invero, è apparso un pulsante funzionale dedicato a tale opportunità, nella pagina di condivisione dell’app: il problema, però, era che la funzione in questione non era operativa e, di conseguenza, tippando su quel pulsane, per un intero anno si è andati incontro ad arresti improvvisi del servizio.

A quanto pare, i lavori sono stati terminati e, ora, effettivamente la funzione per condividere la propria musica su Instagram funziona alla perfezione: basta portarsi un contenuto che si vuol condividere, procedere a tippare l’icona ad hoc di Instagram, che ora appare con un gradiente più profondo e una più piccola sezione che ritrae una fotocamera, e si viene portati nell’interfaccia delle Storie di Instagram.

Qui, all’insegna di un layout che è uguale a quanto già possibile da tempo in favore di Snapchat, la copertina del contenuto viene messa in primo piano al centro, seguita dal titolo del contenuto, dal nome dell’artista o del gruppo, affiancato dalla tipologia del contenuto, che indica se si tratti di un brano, di un album, o di una playlist, a sua volta seguita in basso dall’iconcina di riferimento del servizio (con il simbolo della riproduzione musicale, necessario a far capire da dove sia tratto quel dato contenuto).

Una volta pubblicato il contenuto, i fruitori non dovranno far altro, per ascoltare il contenuto menzionato, che tippare al suo interno il link in alto a sinistra recante la dicitura “Riproduci su YouTube Music“.