Snapchat: ufficiale la condivisione diretta dei video da YouTube

Dopo esser finita al centro di rumors a proposito della futura implementazione di un family center in ottica parental control e di un suo sistema di community, la celebre piattaforma di photo-sharing del fantasmino creata dal CEO Evan Spiegel si è cimentata in un annuncio ufficiale col quale si avvisa gli utenti di un’importante collaborazione con YouTube.

Con un post pubblicato nella propria pressroom ufficiale (newsroom.snap.com/), Snap Inc, l’azienda alla base della piattaforma, ha ricordato come ogni mese 2 miliardi di utenti registrati vadano su YouTube, per aggiornarsi su quel che accade nel mondo, per scoprire nuova musica, per apprendere altre abilità, etc. Conscia di questa realtà, si è deciso di stilare una collaborazione proprio con YouTube, per proporre la musica e le clip di questa piattaforma Googleiana ai propri amici snapchatters, in modo che si abbiano “infiniti modi per esprimersi, condividere ciò che stanno guardando e sovrapporre le proprie prese creative“.

Nello specifico, mentre prima era necessario cimentarsi in noiosi copincolla, d’ora innanzi, sia su Android che su iOS, gli snapchatters potranno effettuare la condivisione dei propri video preferiti attinti su YouTube grazie alla Snap Camera direttamente “dove stanno già parlando con i loro amici su Snapchat“, ovvero negli Snap personali, e nelle Storie di Snapchat (ormai da tempo immemore prese a esempio anche da Instagram e da WhatsApp).

Per avvalersi della novità appena implementata lato mobile in favore degli Snapchatters, è sufficiente partire da un qualsiasi video su YouTube mobile che, come noto, (al pari della versione desktop) in calce presenta il pulsante Condividi: intervenendo su quest’ultimo, si verrà portati nella Snap Camera del proprio telefonino (avendo Snapchat preinstallato), ove sarà possibile usare tutti gli strumenti creativi della piattaforma, per impreziosire il contenuto che potrà essere condiviso appunto nelle Storie o come Snap personale.

Una volta pubblicato il contenuto, viene spiegato, grazie agli adesivi di Snapchat, e precisamente toccando gli stessi, si verrà portati al video completo, che sarà riprodotto sullo smartphone tramite l’app di YouTube o, nel caso quest’ultima non fosse installata, sul browser predefinito dell’utente.