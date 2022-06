YouTube Music: avvistato nuovo layout album sui tablet (per ora Android)

Ascolta questo articolo

Nel corso della passata edizione del Google I/O 2022, Mountain View aveva promesso l’adattamento delle sue applicazioni agli schermi più grandi, dei dispositivi pieghevoli e dei tablet: a inizio mese un restyling in tal senso ha abbracciato le playlist del servizio YouTube Music che, nelle scorse ore, si è avviato a ricevere una rivisitazione simile anche per gli album (in forma limitata sui dispositivi Android, ma non ancora sugli iPad).

Secondo quanto segnalato dal redditor u/MoistTart3258, YouTube Music starebbe implementando una rivisitazione al modo in cui vengono visualizzati gli album che si sta ascoltando. In precedenza, il layout prevedeva che, in alto, a sinistra, vi fosse la copertina dell’album e, a destra, sopra i pulsanti squadrati per shuffle e play, vi erano le relative informazioni (nome album, anno di pubblicazione, autore) e i controlli, per aggiungere l’album alla propria libreria, per scaricarne i brani, oltre ai 3 puntini per il menu di overflow, che permetteva anche di andare all’artista, di aggiungerne l’album alla playlist, di riprodurne una radio, o di riprodurlo dopo,

Nel nuovo layout, che sfrutta al meglio i più ampi spazi disponibili in tablet e dispositivi foldable, la copertina ingrandita dell’album è al centro su uno sfondo sfocato, mentre in alto vi è il nome dell’autore e l’anno di pubblicazione dell’album e, sotto la copertina, vi sono la descrizione e il nome dell’album. Non mancano i consueti pulsanti di azione, in veste di riproduci (ora circolare), scarica, aggiungi alla libreria, e scorciatoia per il menu di overflow.

Forse per la natura embrionale della rivisitazione, manca il pulsante di shuffle, mentre il pulsante Condividi non è più in alto a destra vicino a quello del Chromecast, ma posto proprio accanto al Play.

Altri comportamenti segnalati in merito alla nuova interfaccia riguardano il fatto che, in orientamento orizzontale, su un tablet, l’elenco sonoro dei brani si sposta a destra, mente tutte le informazioni vengono contenute nella colonna di sinistra: inoltre, scorrendo verso il basso, appare un utile pulsante mobile (cioè un FAV), che permette di non dover tornare sempre in alto quando si vuole interrompere e riavviare la riproduzione.