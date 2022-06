YouTube Music: ufficiale il riepilogo primaverile Spring Recap

Ascolta questo articolo

Ultimamente, Google sta sviluppando con grande impegno la piattaforma YouTube Music nata sulle ceneri di Play Music. Dopo aver predisposto un’interfaccia adatta ai tablet, e avviato il test di alcune pillole di filtraggio per le radio playlist generate automaticamente (la coda Up Next), il colosso di Mountain View si è cimentato in un’iniziativa a conclusione della primavera e in vista dell’estate.

Come noto, il rivale Spotify da tempo celebra la fine dell’anno che va a concludersi con una raccolta annuale, battezzata come “Spotify Wrapped” (qui quello del 2021). YouTube Music, per non essere da meno, dopo aver pubblicato la raccolta Music 2021 Recap verso la fine del 2021, con annesse statistiche di ascolto per gli utenti, ha varato ora lo Spring Recap che va a riassumere i gusti degli utenti per questa prima parte del 2022. Nello specifico, secondo le testimonianze provenienti da Reddit, ciò starebbe avvenendo attraverso varie strade.

Alcuni, ad esempio, troverebbero il riepilogo nel feed della Home, altri intervenendo su Esplora ora, altri ancora – addirittura – dopo aver toccato l’avatar in alto a destra, all’interno della sezione Riepilogo 2021 che, pur conservando la vecchia playlist, non avrebbe più le vecchie infografiche. Al di là della strada per arrivarvi, la destinazione sarebbe rappresentata dal riepilogo “Spring Recap is here” (letteralmente: “Il riepilogo primaverile è qui”).

Intervenendo su tale titolo in questione, si palesa un carosello scorrevole fatto di 6 schede, ognuna dedicata a un contenuto. Nella prima scheda riepilogativa, sono inclusi il nome dell’artista e della canzone più ascoltati nella prima parte del 2022, compresi i minuti totali spesi a farlo. La seconda, la terza e la quarta scheda hanno ciascuna 5 elementi e, nello specifico, si occupano rispettivamente delle migliori canzoni primaverili, dei miglior album primaverili e dei migliori artisti primaverili. La quinta scheda contiene 3 elementi, ed è dedicata ai migliori generi musicali primaverili.

Solo l’ultima scheda è più scarna, visto che contiene un solo elemento, ovvero la migliore playlist primaverile. Ogni scheda presenta elementi in grigio su sfondo nero, ed è ottimizzata per la condivisione sui social in ottica viralità, con la denominazione Riepilogo in bella vista nell’angolo alto di destra. Per ora, tale novità risulta disponibile ad alcuni utenti negli USA, col Vecchio Continente che dovrebbe venirne investito nei prossimi giorni.