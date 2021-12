YouTube: novità per classifiche, YouTube Music e HDR su PS5

Uno dei fiori all’occhiello di Google, la piattaforma multimediale YouTube, secondo un report pubblicato dalla Oxford Economics, avrebbe contribuito nel 2020 per 190 milioni di euro al PIL italiano, grazie ai guadagni dei creators, dei professionisti a cui questi ultimi si sono rivolti, e all’acquisto della strumentazione necessaria a creare contenuti. Proprio da tale piattaforma, nelle scorse ore, sono inoltre giunte tante piccole novità, in tema di classifiche di fine anno, e di implementazioni per lo spin-off Music e per gli utenti della PS5.

Saltato il 2020 a causa del coronavirus, lo scorso Ottobre YouTube ha confermato la chiusura del recap di fine anno noto come “YouTube Rewind”: ciò nonostante, il gruppo di Mountain View non ha certo rinunciato a pubblicare alcune classifiche in stile “best of” per il 2021. A tal proposito sono state condivise le classifiche, valevoli per gli USA, dei Trending Videos (con la vittoria di MrBeast: I Spent 50 Hours Buried Alive), e dei Top Creators (ancora con la vittoria di MrBeast, grazie a 75.7M di iscritti), senza trascurare il nuovo formato dei video creativi brevi, grazie alla classifica dei Top Shorts Creators (Zhong (5.98M di iscritti per Zhong).

Di corredo, il team di YouTube ha anche condiviso, ancora in relazione al panorama statunitense, le classifiche dei migliori video musicali (con la vittoria di Pooh Shiesty: Pooh Shiesty – Back In Blood feat. Lil Durk) e dei migliori annunci commerciali (con la vittoria dello spot Amazon’s Big Game Commercial: Alexa’s Body).

Mutuando l’esempio di quanto fatto per il 2020 con la pubblicazione del riassunto “Year in Review” all’interno dell’app YouTube Music, quest’anno Google ha varato, sempre su YouTube Music, il “2021 Recap” che, in attesa di una maggior diffusione nei prossimi giorni / settimane, ad ora è disponibile per una ristretta platea di utenti, alcuni dei quali in verità visualizzano solo una classifica dei 100 brani più ascoltati nel 2021, mentre ad altri risultano accessibili maggiori statistiche su “brani, album e artisti preferiti del 2021“.

Risulta passata un po’ inosservata la novità rappresentata dall’ultimo aggiornamento di YouTube per PlayStation 5, che permette di sfruttare l‘HDR sui filmati sino al 4K@60fps, ovviamente a patto di avere uno schermo o una TV compatibili, e che il video stesso supporti l’HDR, posto che sugli altri filmati di conseguenza non si avvertirà alcuna differenza in positivo. Infine, risulta finalmente disponibile sulla web app di YouTube Music, music.youtube.com, la funzione nativa del Cast, con l’eloquente pulsante posto in alto a destra accanto al proprio avatar personale, cliccando sul quale verrà inviato ad alcuni dispositivi collegati (altoparlanti, display smart, dispositivi con Chromecast) non l’intero tab / scheda del browser, ma il solo flusso audio selezionato.