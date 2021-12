Spotify pubblica Wrapped 2021: scopri le tue abitudini di ascolto e gioca con esse

Come YouTube, anche Spotify si è accorto del fatto che il mese di Dicembre sia iniziato, e con esso il countdown verso la fine dell’anno. Di conseguenza, la piattaforma svedese ha annunciato il rilascio di Wraped 2021, l’esperienza di statistiche che permette di scoprire cosa, in termini di brani, artisti, album e podcast, abbiano scandito acusticamente l’anno in corso per i 381 milioni iscritti, paganti e free, della piattaforma che, tra le altre cose, avranno anche modo di conoscere qualcosa delle proprie abitudini di ascolto (es. quanti minuti abbiano trascorso ascoltando musica, podcast, etc).

Per fruire della novità, occorre aver aggiornato Spotify, per Android o iOS, alla sua ultima release disponibile e cercare un blocco sotto le playlist e gli artisti riprodotti di recente: tale blocco, battezzato come #SpotifyWrapped, selezionato permetterà di immergersi in tutta una serie di informazioni. Nel caso non si sia ancora stati coinvolti nell’attivazione della novità, è possibile usare un trucchetto per arrivare a Wrapped 2021, che consiste nel cercare nell’app la stringa “spotify:special:2021”.

Grazie a Spotify Wrapped 2021, gli utenti potranno consultare classifiche come “Le tue migliori canzoni 2021“, “I tuoi artisti rivelati”, e i “Migliori brani e artisti del 2021”, dei riassunti come “Il meglio del 2021“, l’excursus per scoprire tendenze “Uno sguardo indietro al 2021 e, data l’attenzione alle trasmissioni dei podcast, anche charts come “I migliori nuovi podcast del 2021” e (visto che non è detto che d’un programma piacciano tutte le puntate) “I migliori episodi del 2021”.

Rispetto agli anni passati, il nuovo Wrapped 2021 di Spotify annovera però diverse ghiotte novità: “2021: The Movie” si occuperò di abbinare scene di un film che parla dell’utente alle sue canzoni preferite, “La tua aura audio” – con la consulenza di un esperto di aure – visualizzerà l’aura audio dell’utente tenendo conto dei suoi due principali stati d’animo musicali, e “2021 Wrapped Blend” permetterà di vedere come i propri gusti musicali di quest’anno si abbinino agli amici (condividendone gli esiti sui social) e di mandare in streaming le playlist blended.

Non mancheranno delle esperienze esclusive, con video di ringraziamento girati da 170 tra creator e artisti, che appariranno a coloro che abbiano appunto una loro canzone nella raccolta personale “I tuoi brani preferiti del 2021”, e financo un gioco interattivo: quest’ultimo, noto come “Playing Cards” sarà basato sulla musica che si è ascoltata e condivisa con gli amici nel 2021 e prevederà che gli utenti indovinino se alcune affermazioni sulle loro abitudini di ascolto siano vere o false.