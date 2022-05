YouTube Music: in roll-out una rivisitazione delle impostazioni su tablet Android e Chromebook

Ascolta questo articolo

Dopo la valanga di novità di metà Aprile, lo spin-off YouTube Music si è dedicato a piccole novità, come il ritocchino estetico degli smart download, o ad alcuni test, per le playlist o la coda Next UP: ora, nel mentre lato mobile vien chiuso il relativo programma beta, sui grandi schermi del robottino verde giunge in dote un restyling delle impostazioni.

Nello specifico, diversi utenti hanno notato un miglioramento aprendo la loro versione di YouTube Music sui ChromeBook o sui tablet Android: entrando nel menu dell’account, non si apre più una pagina a schermo interno, ma un pop-up che preserva le facoltà di navigazione dell’utente. Prendendo spunto da quanto già fatto nelle app proprietarie Google, YouTube e Gmail, Google ha preparato, per le impostazioni, uno schema a due colonne.

In quella di sinistra si trovano le macro-categorie, tra cui – in ordine di successione – “Generale, Riproduzione, Salvataggio dati, Download e archiviazione, Notifiche, Privacy e posizione, Consigli, Abbonamenti a pagamento e Informazioni su YouTube Music“: a destra, per ogni categoria scelta, si palesano i relativi controlli su cui si può intervenire, all’insegna di un modus operandi che sfrutta meglio l’ampio spazio disponibile su tablet e notebook con ChromeOS.

Tale schema per ora è appannaggio dei succitati dispositivi ma, considerando che su iOS, con i dovuti adattamenti, è presente anche sugli smartphone di Apple, non è escluso che qualcosa del genere possa arrivare pure sui telefoni a base Android. Nel frattempo, YouTube Music si è resa protagonista di una curiosa novità minore. Come noto Google da tempo ha predisposto i programmi beta per vari servizi, per appurarne bug e ottenere i feedback degli utenti.

Nelle scorse ore, assieme a quelli di YouTube TV, Google Orologio, Google News, Google Play Libri, è stato chiuso anche il programma beta di YouTube Music. Non una grave perdita, considerando che, per le app in questione, non era mai stata rilasciata una versione beta.