YouTube Music: piccolo cambiamento nell’interfaccia per gli Smart download

La transizione da Play Music allo spin-off YouTube Music è stata effettuata da tempo, con la migrazione degli utenti e dei loro dati. Tuttavia, nella nuova piattaforma di Google sono ancora molte le cose che mancano, ed a cui il team di Mountain View sta provvedendo, con aggiornamenti periodici molto regolari. A quelli dei giorni scorsi, che hanno visto protagonisti i caroselli, con un nuovo sistema di navigazione, se n’è appena aggiunto un altro.

Come noto, da tempo Google ha abilitato su YM la funzione dei download intelligenti, in realtà dei download programmati per avvenire automaticamente di notte, col device che dovrà avere il 40% di carica e la connessione Wi-Fi attiva (o quella dati, se si è autorizzato i download ad avvalersene). Lo scopo di tale feature è presto detto: mettere a disposizione dell’utente sempre qualcosa da ascoltare, anche senza dover consumare il traffico dati o magari quando si è offline.

L’unico limite è che le tracce scaricate in regime di smart download, sulla base della “cronologia d’ascolto precedente“, con relativa notifica di sistema che rendiconta dell’aggiornamento in background delle stesse, rimarranno fruibili per 30 giorni da quando si è andati off-line.

Per attivare tale funzione, come noto, occorre recarsi nelle impostazioni di YouTube Music, cercare la sezione Libreria e poi la voce “Download”: a quel punto, nel settare i Download programmati, basterà indicare al sistema quante tracce scaricare e lasciarlo fare. La novità annunciata da Big G riguarda proprio i download smart seppur in forma variazione minimale nella user interface.

Recandosi nella sezione Download, accanto a contenuti come i mixtape off-line, le playlist e gli album, la vecchia icona della spunta in uno sfondo circolare è stata sostituita, sempre in un piccolo oblò, dal simbolo di un fulmine: curiosamente, la variazione in oggetto non ha ancora raggiunto le playlist compilate manualmente, ove persiste la vecchia icona. Ad oggi, la variazione estetica relativa alla funzione Smart download di YouTube Music è stata avvistata nella versione della scorsa settimana del client per Android, recante il numero di release 5.02.50.