YouTube Music: in test i filtri per personalizzare la coda UP Next

Da sempre impegnata nel migliorare la sua piattaforma di riproduzione multimediale YouTube, Google non ha trascurato, però, nel corso del tempo, di perfezionarne anche lo spin-off Music che appena qualche giorno fa ha incominciato ad acquisire la funzione dei suggerimenti per i dispositivi idonei al Cast. Ora, sembrerebbe essere la volta di un’ulteriore miglioria.

Nelle scorse ore, un utente di Reddit, u/hanubeki, ha segnalato via screenshot, nel subReddit “Android + Web + Google TV”, una curiosa implementazione nella sua versione di YouTube Music, che prevede dei suggerimenti in forma di “pillole” per filtrare quel che appare a schermo. La novità, collocata nella (sempre più affollata) interfaccia utente relativa a ciò che è in riproduzione, permetterebbe di passare agevolmente a un nuovo brano.

Tra le casistiche d’uso probabili per la nuova funzione dei filtri per ciò che appare nella coda UP Next, vi sarebbero il poter ottenere più varietà a fronte di una coda radio comunque ritenuta ottima, il non dover curiosare nel feed Home quando si ha il proposito di trovare un numero maggiore di brani da ascoltare, e il poter trovare più facilmente qualcosa di familiare qualora non si sia soddisfatti di ciò che appare nell’Up next.

Nel riuscire in tali scopi, la nuova funzione prevederebbe la collocazione in alto, sotto la barra che indica il brano in riproduzione, di chip di filtraggio, designati con i nomi di “All” (tutto, quello standard), “Familiar” (familiare), “Recommendation” (suggerimento) e “Instrumental” (strumentale).

Da quanto segnalato, sembra che le pillole per il filtraggio siano connesse al brano in riproduzione, tal che ne appaiano alcune e non altre di volta in volta, e sembrerebbero apparire solo per le code generate dalle Radio. Al momento, il tutto sembra ricondursi a un test, volto a migliorare la capacità della piattaforma di “filtrare le code radio“, ancora non molto diffuso, come evidenziato dai redattori di 9to5google che hanno analizzato alcune versioni di YM in loro possesso.