Instagram: in test la rimozione della scheda Shop

Alle prese con continui cambiamenti, non sempre molto apprezzati, Instagram ha di recente avviato un nuovo test che potrebbe rivoluzionarne ancora una volta l’esperienza d’uso presso la propria utenza.

In piena pandemia, la piattaforma ha introdotto la scheda Shop nella barra di navigazione in basso: al suo interno, piccole imprese, marchi e creativi, proponevano prodotti da acquistare, presentati assieme a streaming live dei commercianti, a suggerimenti e a scelte editoriali. Trascorsa l’emergenza sanitaria, l’interesse degli utenti verso lo shopping online si è ridimensionato, come dimostrato anche da TikTok il cui progetto di portare anche in Europa la sua esperienza di live shopping è stato accantonato.

Instagram, secondo The Information, aveva reagito al nuovo trend programmando di eliminare, dal Marzo 2023, il pulsante che porta all’esperienza di shopping in-app, destinata a essere comunque assolta da una pagina, meno personalizzata, intitolata “Tab Lite”.

Una conferma di questa possibilità si è avuta nelle scorse ore, quando alcuni utenti hanno visto sparire il tab Shop bella barra di navigazione in basso nella home dell’app (in realtà spostata nei meandri delle impostazioni), sostituita in loco da una scheda per le notifiche. Interpellata in merito da The Verge, la portavoce Anne Yeh ha innanzitutto premesso che rimane immutato l’interesse di Instagram per lo shopping online, visto che permette agli utenti di “scoprire e acquistare prodotti attraverso l’app da feed, storie, bobine e innovazioni come acquisti dal vivo e drop“.

Quello notato da alcuni utenti, continua la Yeh, è un test, destinato a un numero limitato di utenti che, parte dell’impegno dell’azienda nel semplificare l’esperienza d’uso di Instagram, ha riguardato la modifica “alla barra di navigazione principale nella parte inferiore dell’app“. Al momento, non è chiaro se l’esperimento verrà esteso stabilmente a tutti e quando, ma è probabile che dimostri l’intenzione di Instagram, di fronte alla scarsa efficacia della scheda Shop, di percorrere altre strade di sviluppo.