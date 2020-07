Instagram: ufficiale Shop, tante novità attorno a Reels

Instagram, dal 2012 parte della Facebook Holding, è attualmente impegnata in una strenua battaglia con la rivale TikTok, sia a livello di nuove funzioni che tramite una campagna acquisti di talenti: in più, ha ufficialmente rilasciato, in forma stabile, anche per l’Italia, la funzionalità per gli acquisti nota come Shop.

Secondo alcuni rumors, ad Agosto esordirà negli Stati Uniti, e a breve giro in molti altri paesi, lo spin-off Reels (rulli), che permetterà di realizzare brevi remix di video e musica: Facebook, onde garantire il massimo dell’attrattività allo spin-off di Instagram, in base a quanto reso noto dal Wall Street Journal, avrebbe preso a contattare i più popolari creators di TikTok, un’analoga piattaforma creata dalla cinese ByteDance e in rapida ascesa, proponendo loro, con offerte di centinaia di migliaia di dollari, di passare alla nuova app, all’insegna di una campagna acquisti che potrebbe contare su un fondo, messo a disposizione da Menlo Park, di circa 200 milioni di dollari.

Interpellata in merito, la piattaforma che fu di Kevin Systrom, tramite la portavoce Sarissa Thrower, ha implicitamente ammesso la questione, affermando di aver investito nei creators, e nella loro esperienza, per promuovere Reels nei paesi in cui è attualmente in prova.

Nell’attesa di capire se Reels avrà più fortuna di Lasso, proseguono i lavori per renderlo sempre più completo. A darne notizia è il leaker Alessandro Paluzzi: quest’ultimo, attraverso il reverse engineering, ha portato alla ribalta alcune migliorie non palesi di Reels, dalle quali si evincerebbe come Menlo Park stia progettando un tasto Edit, per modificare le informazioni delle Reels clip anche a pubblicazione già avvenuta, ed il salvataggio dell’audio delle Reels, potendo anche rinominarlo in maniera più univoca onde aiutare le persone a creare e trovare i Reels più facilmente.

Infine, con tanto di post nel proprio blog ufficiale, Instagram ha reso nota la messa a disposizione, anche nel Bel Paese, della sezione Shop. Quest’ultima, coronamento di un processo che ha previsto anche l’implementazione degli Shopping Bags e, nel Giugno scorso, delle vetrine digitali, rappresentata da una sezione in Esplora, mira ad essere la destinazione dove gli utenti potranno scoprire prodotti di tendenza, nuovi articoli, oggetti da cui farsi ispirare, dove ricevere consigli personalizzati (“Suggeriti per te”) in base ai propri gusti, tenendo conto sia dei profili seguiti che dei brand/aziende che decidono di sfruttare la funzione dello shopping. Al momento, Shop è consultabile nella versione mobile, ovvero nell’app, di Instagram e, in futuro, verrà corredato anche di un’apposita tab dedicata, inserita nella barra di navigazione.