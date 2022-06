Instagram: rumors vari, test funzione "Note"

Ascolta questo articolo

Ultimamente, Instagram, come sempre al centro di rumors, sta introducendo davvero tante novità, basti pensare alla funzione che permette di pinnare sino a tre post in alto nella griglia sul proprio profilo, al test di un feed a schermo intero sullo stile di TikTok, ai controlli per i contenuti sensibili e per l’età. L’impegno del team di programmatori al servizio del CEO Adam Mosseri avrebbe però preso anche un’altra direzione.

A darne conto è l’utente Ahmed Ghanem che, nelle scorse ore, ha reso noto d’aver scoperto un test in corso (poi confermato come in atto con un panel limitato di utenti) da parte di Instagram che permetterebbe di condividere note fugaci con gli utenti che si seguono, o con gli amici più stretti, La funzionalità in questione, battezzata col nome di “Note“, secondo quanto desumibile dagli screenshot condivisi, troverebbe posto nei messaggi privati DM (direct messages), in veste di pulsante ad hoc, posto sopra l’elenco delle chat.

Toccando tale pulsante, sarebbe possibile compilare una nota sino a 60 caratteri di lunghezza che, inviata, non genererà una notifica, Il destinatario, però, potrà guardarla in-app per 24 ore prima che scompaia e rispondervi facendo ricorso a un messaggio. Al momento, sembra che la novità sia funzionale a mettere in evidenza un messaggio ricevuto dagli amici, che nella posta in arrivo potrebbe passare inosservato, ottenendo per lo stesso una maggior visibilità rispetto alla pubblicazione nelle Storie.

Passando ai tanti rumors forniti dal leaker Alessandro Paluzzi, è emerso che Instagram, nel lavorare ancora sugli NFT, ha pensato di far sì che l’utente possa guadagnare una percentuale anche dalla rivendita di un oggetto digitale della sua collezione. Non manca l’idea di sviluppare un adeguamento del già disponibile adesivo “domanda” cui si potrà rispondere pubblicando una foto, e di permettere la creazione di una Community, anche su Android, da un’apposita voce nel menu Create del profilo.

Sul versante creativo appare ancora caldo lo sviluppo della funzione per consentire di usare adesivi e testo AR nella fotocamera dedicate alle Storie: anche la funzione per consentire agli iscritti agli abbonamenti di partecipare a chat di gruppo non è stata accantonata. Infine, Instagram sta lavorando alla possibilità di nascondere, nella sezione Esplora, i contenuti che non interessano.