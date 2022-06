Instagram testerà (di nuovo) un feed in stile TikTok e il tasto Componi in basso

Ascolta questo articolo

La celebre piattaforma Instagram, sempre più presa nel suo tentativo di fronteggiare TikTok, nelle scorse ore ha reso noto il prossimo avvio di un test via app, per migliorare la visualizzazione delle foto e la barra di navigazione. Nel frattempo, è stato portato a risoluzione il fastidioso bug che affliggeva le Storie.

Negli scorsi giorni, Instagram ha patito, sia su Android che su iOS, un curioso quanto fastidioso e diffuso bug sostanziatosi dal fatto che il suo algoritmo dimenticava l’ordine di visualizzazione delle Storie, riproponendo più volte le stesse, prima che fosse possibile passare a una nuova. Consapevole del problema, nelle scorse ore Instagram ha diffuso una nuova release stabile, questa volta priva di bug che, col code number 239.1, precisa nel changelog come contenga “correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni“.

Un’altra novità resa nota ufficialmente da Instagram riguarda la partenza di un test. Mark Zuckerberg, nel ribadire che “le foto sono ancora una parte importante di Instagram“, scavalcando il collega Adam Mosseri, ha annunciato il via di un test per visualizzare le immagini a schermo intero nel Feed, in pratica in stile TikTok. Lo scorso Maggio, la piattaforma eseguì un test simile, sommerso di critiche: gli utenti lamentavano che tutte le foto, anche quelle orizzontali o squadrate, venivano rese in formato 9:16, con la conseguenza che Instagram forzava l’adattamento includendo ove necessario uno sfondo sfocato. I post, poi, non si susseguivano proprio come su TikTok, visto che – prima e dopo ciascuno di essi – si trovata un fastidioso spazio bianco.

Dulcis in fundo, si fa per dire, nel test dello scorso mese, la visualizzazione delle foto a schermo interno nascondeva didascalie e commenti. Non è ancora chiaro in cosa il nuovo test, che dovrebbe comparire a breve nell’app, si differenzierà dal precedente nel recepire le lamentele di cui sopra, anche se, interpellata in merito, la piattaforma ha assicurato a TechCrunch che non paleserà più spazi bianchi prima e dopo i post.

Da un portavoce della piattaforma, invece, è arrivata l’ammissione che il test promesso da Mark Zuckerberg avrà anche un altro elemento di differenziazione rispetto a Maggio, visto che sarà l’occasione giusta per provare una diversa collocazione per il tasto Componi, che nel 2020 era stato sloggiato in alto a destra per far spazio in basso alla scheda Reels. Ora, evidentemente a fronte di un calo nella creazione di nuovi post veloci, si sta valutando di riportarlo nella barra di navigazione inferiore, ove farà compagnia alla scorciatoia per l’accesso ai messaggi.