Instagram: ora è possibile fissare in alto i post nella griglia del profilo

A poche ore di distanza dal varo di alcune novità relative alla gestione dei contenuti sensibili, si torna a parlare di Instagram, per un’altra miglioria comunicata ufficialmente, riguardante la possibilità di pinnare in alto i post nella griglia del proprio profilo.

In un post pubblicato su Twitter, il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato una serie di novità rilasciate di recente su Instagram, come i Reels portati a 90 secondi contro i 60 precedenti, la possibilità di importare l’audio nei Reels, e di usare degli stickers-adesivi interattivi sui Reels. Nello stesso cinguettio, l’ora barbuto deus ex machina del noto photo-sharing ha svelato anche l’implementazione dei post bloccati in griglia, all’insegna di una funzione che ricorda non poco le funzioni “video appuntati” di TikTok e “Aggiunti al tuo profilo” di Twitter.

Nello specifico, la nuova funzione in roll-out in queste ore sulle versioni recenti di Instagram afferisce a un’opzione creativa di cui si era già parlato nei mesi scorsi, con la piattaforma che ne aveva ammesso i test alla rivista TechCrunch in quel di Aprile: da allora i feedback ricevuti, evidentemente in positivo, hanno dato il là al nuovo roll-out che offre una migliore gestione di quello spazio personale espressivo che è la propria griglia, ove spesso i post più interessanti condivisi finivano in fondo col passare del tempo.

Ora, invece, diventa possibile pinnare in alto nella griglia, con tanto di icona del pin, sino a 3 post, compresi i Reels e le foto: per farlo, basta entrare nel proprio profilo, selezionare un contenuto, appunto una “bobina” o una foto (che si aprirà a schermo intero), e toccare l’icona dei tre puntini in alto a destra dell’elemento in questione. A quel punto, sotto la voce “pubblica in altre app”, apparirà – se già abilitati – la nuova opzione “Fissa in alto nel tuo profilo“.

Quest’ultima permetterà di pinnare, come detto, sino a 3 elementi in cima alla propria griglia: andando oltre, verrà precisato che si è già raggiunto il limite di post pinnabili e che, proseguendo, non si farà alto che sostituire il nuovo contenuto col post meno recente di quelli già pinnati in alto.