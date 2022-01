Instagram: in sviluppo il come modificare la griglia contenuti del profilo

Nata come piattaforma di photo-sharing, ruolo nel quale è riuscita a imporsi benissimo (lasciando sul campo i “cadaveri” di rivali un po’ troppo pretenziosi, come So.cl di Microsoft Research), Instagram col passare del tempo si è dedicata a tamponare la concorrenza di Snapchat, mutuandone le Storie, e di TikTok, la cui esperienza in forma di brevi video creativi si è tradotta nei Reels. Gli ultimi rumors circolati a proposito della piattaforma diretta da Adam Mosseri, ma parte del gruppo Meta (ex Facebook Inc), rendicontano di ulteriori tappe evolutive della grande I variopinta.

Tra quelle in sviluppo, e quindi non palesi a occhio nudo in quanto celate nel codice, la novità più importante, portata allo scoperto dalle attività indagatorie dei leakers riguarda il profilo degli utenti: come noto, Instagram sta lavorando a un feed che, a 6 anni di distanza dall’introduzione dell’ordinamento algoritmico, permetta di consultare nuovamente i post per ordine cronologico. Un’altra area del profilo utente a cui Menlo Park starebbe lavorando, secondo il programmatore Alessandro Paluzzi, sarebbe anche quella della griglia dei contenuti.

Quest’ultima, a oggi, mostra i post dell’utente dal più al meno recente, risultando poco utile e di sicuro non maneggevole, tanto che spesso si ricorre a servizi di terze parti per comporvi dei simil mosaici. Ciò potrebbe in futuro essere resto possibile tramite strumenti integrati visto, che nella pagina delle Informazioni del profilo, potrebbe in futuro apparire, in fondo, proprio una voce per manipolare i contenuti della succitata griglia nel modo che più ci aggrada, disponendo cioè i post nell’ordine che si preferisce.

La novità in questione, se rilasciata un domani, offrirebbe grandi possibilità espressive agli artisti, ai creators, ai fotografi (per mostrare gli scatti più belli), agli utenti comuni (es. per evidenziare post importanti o preferiti indipendentemente dalla loro “età”), ma anche alle aziende (che potrebbero in tal modo “perfezionare la propria immagine pubblica“). Al momento, il team della piattaforma non ha rilasciato commenti in merito, ma è già sicuro il fatto che si sia messo all’opera anche su altre migliorie.

Sempre dal leaker Paluzzi, infatti, arriva la scoperta che, in futuro, potrebbe esser possibile cancellare il proprio account direttamente dall’app, nella quale, per altro, potrebbe far la sua comparsa, in favore delle Storie, pure il nuovo adesivo “Reaction” (del quale il funzionamento non è ancora chiaro).