Instagram: al via il test per l’ordine cronologico dei post

Nel mezzo del CES 2022, che sta calamitando tutte le attenzioni dei media hi-tech a suon (prevalentemente) di hardware, Instagram è riuscita ad attrarre su di sé, per qualche istante, i riflettori degli addetti, grazie a una comunicazione ufficiale del suo CEO che, per una volta, ha fatto più discutere dei rumors che, come sempre, anche in quest’inizio di anno, circolano sul conto della nota piattaforma.

Da qualche giorno, le “macchine” creative di Instagram hanno ripreso a girare a pieno regime, come confermato dalla messa a disposizione di ben due versioni alpha per Android, le release 217.459 e 217.466 che, però, stanno ricevendo diverse segnalazioni in quanto chi ha avuto la fortuna di testarle sta lamentando frequenti crash all’avvio delle stesse. Nell’attesa che si ponga rimedio a questa serie di inconvenienti, i fan della piattaforma della grande I hanno potuto consolarsi con il primo comunicato del 2022 stilato dal CEO di Instagram, Adam Mosseri.

Ormai da Novembre la piattaforma di photo-sharing di Meta si è detta al lavoro su una sorta di ritorno alla visualizzazione cronologica nella visualizzazione dei post del feed, pur nell’ambito di un meccanismo che faccia salvo l’attuale sistema a base di algoritmi. Qualche settimana dopo, in audizione presso alcune commissioni del Senato, ascoltato a proposito dell’impatto di Instagram sulla salute mentale dei giovani, Mosseri ebbe a confermare che da mesi il suo team era al lavoro su un’opzione “cronologica“, che si sperava di introdurre nell’imminente 2022.

Proprio il colletto bianco di Instagram, dal suo profilo Twitter, quando mancavano poche ore allo scoccare del nuovo giorno, ha ammesso in un messaggio video-testuale che è in corso un test, presso un ristretto numero di utenti, che coinvolge il modo in cui si visualizzeranno i post nel Feed attraverso la scelta tra tre diverse opzioni.

Di queste, Home lascerà sostanzialmente le cose come sono, Preferiti visualizzerà solo i post di alcuni utenti selezionati, mentre Seguiti visualizzerà, appunto in ordine cronologico, ovverosia tenendo conto del momento in cui ne sia stata effettuata la condivisione, i post di coloro che si seguono. Secondo quanto comunicato, la possibilità di scegliere tra queste tre opzioni di visualizzazione sarà estesa “su larga scala” nelle prossime settimane, per risultare poi a disposizione di tutti entro la prima metà del corrente anno.

Anche i rumors non sono mancati, con il leaker Paluzzi (lo stesso che ha previsto il test di Mosseri ben 68 giorni prima dell’ammissione) che, nello specifico, ha scoperto come Instagram stia lavorando allo sviluppo di una funzione che permetterà di convertire ogni video in uno con effetto “Boomerang“.