Instagram: estesa la funzione per limitare i contenuti sensibili

Nel mentre procede lo sviluppo di altre funzioni volte a incrementare la sicurezza degli utenti, la piattaforma di photo-sharing Instagram ha annunciato ufficialmente il rilascio di una novità proprio in tale ambito.

Lo scorso Luglio, Instagram, con lo scopo di offrire maggior controllo agli utenti sulla loro esperienza in platform, annunciò la funzione “Sensitive Content Control”: quest’ultima permetteva di stabilire quanti contenuti sensibili vedere o non, potendo scegliere tra tre diverse opzioni. Standard, quella di default, permetteva di non vedere affatto i contenuti sensibili, More permetteva di vederne un po’ di più del livello base, Less di vederne un po’ di meno. Onde venire incontro alle esigenze dei genitori, preoccupati dal pericolo dell’esposizione dei minori a contenuti non in grado di gestire emotivamente e psicologicamente, venne stabilito che l’opzione “More” non sarebbe stata resa disponibile agli utenti che avessero avuto meno di 18 anni.

All’epoca, la funzione “Sensitive Content Control” era operativa solo nella sezione Esplora. Nelle scorse ore, tramite un post sul suo blog ufficiale, Instagram ha comunicato che, nelle prossime settimane, la funzione in questione sarà disponibile su tutte le superfici in cui la piattaforma eroga dei suggerimenti, in modo che l’utente possa stabilire quanti account o contenuti sensibili vedere tra i Reels, in Ricerca, nella sezione sugli Account che potresti seguire, e nella pagina degli hashtag.

Nel caso si sia già stati abilitati alla novità, per avvalersene basta seguire pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, si tocca la propria miniatura in basso a destra, e poi l’icona ad hamburger in alto a destra (3 linee orizzontali): in “Impostazioni” va scelto “Account” e poi “Controllo dei contenuti sensibili. Qui si troveranno le tre opzioni di cui sopra, rese in italiano come “Limita” (predefinito), “Limita ancora di più”, e “Consenti” (più foto e video che potrebbero essere offensivi o fastidiosi).

Dal leaker Alessandro Paluzzi, sono arrivate alcune indiscrezioni su funzioni ancora in preparazione. La prima riguarda l’idea di mettere a disposizione degli account Business e Creators una scorciatoia per le impostazioni all’interno della sezione Direct (messaggistica privata interna). Da tempo Instagram ha creato la funzione Close Friends per limitare il pubblico delle Storie: un domani potrebbe essere possibile limitare, a tale range ristretto, anche un’altra categoria di contenuto, ovvero i video in diretta.