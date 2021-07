Instagram: rumors su dark mode per mappe, hashtag per Rooms e Story autoplay

Dopo il roll-out di una piccola novità, che prevede la pubblicazione di un contenuto come post o Reels, Instagram – che potrebbe un domani consentire all’utente anche di importare come immagine profilo quella in auge su Twitter – si è rimessa sotto con lo sviluppo di funzionalità che, pur non ancora visibili e cioè pubbliche, sono state comunque svelate dalla serrata attività indagatoria dei leaker.

Secondo lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, al quale si deve anche la scoperta del futuro arrivo delle Storie Esclusive (quindi visibili solo ai follower che, iscritti ad apposite liste di fan, corrisponderanno ai vari autori delle somme, secondo cifre e ricorrenze che potrebbero essere impostate dal pubblicante, o controllate dalla piattaforma), proprio le Storie potrebbero guadagnare, più avanti, la possibilità di essere riprodotte a schermo intero nel feed dell’utente.

Al momento, sembra che il funzionamento di questa feature preveda che ciò avvenga automaticamente, ma non è da escludersi che tale routine possa essere gestita mediante un’opzione che permetta di abilitare o meno l’autoplay.

Ormai da tempo Instagram ha introdotto le sue Rooms ed anche queste sono state col tempo soggette a continue migliorie che gli consentissero di superare gli inevitabili difetti di gioventù: in base a quanto scoperto col reverse engineering da Paluzzi, una delle prossime tappe evolutive di queste Rooms, oltre alla già nota funzione “Call Friends”, potrebbe passare per la possibilità di apporre loro degli hashtags, magari in modo da renderle più facilmente reperibili presso l’utenza interessata a certi temi, ma anche meglio organizzate dalla piattaforma stessa.

Porta certo molto giovamento alla vista e all’autonomia dello smartphone l’applicazione della modalità scura all’interfaccia delle varie app. Proprio la dark mode, scoperta poche ore fa da Paluzzi come in preparazione per la discovery map (quando si esplora un luogo), la mappa dell’archivio delle Storie, e la mappa delle guide dei luoghi di Instagram, è stata appena implementata nel client per iOS, senza cambiamenti apparenti rispetto alla fase di sviluppo.