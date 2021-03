Instagram: ufficiali le Live Rooms, il filtro di San Remo e qualche rumors

Dopo il parziale arrivo dei Reels anche sulla nuova versione lite di Instagram, e il tentativo di destare maggiore originalità nelle Storie e nei propri video corti, il noto photo sharing di Facebook, messo in conto anche una lieta novità dedicata al Festival di San Remo, nel mentre procedono i lavori per un nuovo adesivo, ha rilasciato ufficialmente l’attesa funzione delle “Live Rooms” o “Stanze in Diretta”.

Nata come arricchimento dei Live, che durante l’incipit dell’emergenza coronavirus sono stati utilizzatissimi, anche per concerti da parte delle star, o per seguire videolezioni o allenamenti a distanza, la funzione delle Live Rooms è stata lungamente testata, da Dicembre, in India, quando permetteva ad un utente di creare una stanza in diretta con un altro utente. Nelle scorse ore, Instagram ha annunciato il rilascio globale progressivo di tale funzione, con un arricchimento ulteriore, visto che, oltre a se stessi, è possibile portare in diretta altre tre persone, per un totale di quattro, più utile per tutorial online (anche a scopo didattico), per jam session, dimostrazioni interattive di nuovi prodotti, etc.

I partecipanti potranno supportare l’host comprando dei badge, o sfruttando la funzione di shopping in-app, oltre che partecipando alle campagne di live fundraising (raccolta fondi): i gestori della stanza, ai quali nei prossimi mesi verranno messe a disposizione (dopo adeguate esplorazioni) nuove funzioni audio e di moderazione, al pari di chi gestisce un Live, potranno applicare dei filtri o bloccare i commenti.

Per sfruttare tale funzionalità, trovandosi nella Home dell’app, basta scorrere da sinistra per avviare la fotocamera in-app e, nel carosello in basso, scegliere l’opzione destinata a comparire nei prossimi giorni, relativa alle Stanze: a quel punto si potrà stabilire il nome della room, invitare le persone scegliendole dalla rubrica, tra quelle invitate di recente, o che hanno fatto domanda di adesione, facendole partecipare insieme o aggiungendole una per volta, per creare suspence sugli ospiti. A Live room avviata, alla quale non potranno partecipare gli utenti già bannati dai Live per violazioni delle policy della community o che siano stati bloccati da uno dei partecipanti, il gestore della stessa occuperà la parte alta dell’interfaccia.

Reduce dal successo dello scorso anno, è stato reintrodotto il filtro (reperibile sull’account @sanremorai) dedicato a San Remo, con 30 nuove canzoni (tra cui “Romantica” di Tony Dallara e “Fai Rumore” del vincitore della scorsa edizione della kermesse, Diodato): il funzionamento è sempre in stile “head quiz“, con un carosello sul capo dell’utente che si fermerà sulla canzone da eseguire, a cappella, in pochi secondi, con l’orchestra sullo sfondo che accompagna, e una salva di applausi e festoni a celebrare la performance che, appena conclusa, potrà essere scaricata nel rullino, inviata agli amici, o sharata nelle Storie.

Infine, dal leaker Alessandro Paluzzi è giunta l’anticipazione del fatto che la piattaforma ora diretta da Adam Mosseri stia lavorando ad un nuovo quanto curioso adesivo, denominato “Send love” (invia Amore) sul cui funzionamento vige ancora il più assoluto mistero e riserbo.