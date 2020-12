Instagram: Live Rooms in India, novità beneficenza e imprese locali, effetti animati in DM

Instagram, in vena di update come la ormai cugina WhatsApp, ha avviato il roll-out di una simpatica novità estetica all’interno di Direct, e di un corposo array di implementazioni in tema di beneficenza: allo stesso tempo, ma limitatamente a India e Indonesia, risulta essere in auge una maggior disponibilità verso una versione migliorata delle Live Rooms testate nei mesi scorsi.

La prima grande novità instagrammiana di quest’avvio di settimana proviene dall’India, dove la locale divisione di Facebook ha reso noto l’avvio del rilascio, in loco ma anche in Indonesia, dopo diversi mesi di test, della funzione Live Rooms: quest’ultima, soggetta alle comuni policy di sicurezza della piattaforma, permette di andare in diretta e invitare sino a 3 ospiti, cercandone il nome e spedendo l’invito, o tra coloro che hanno fatto richiesta di partecipazione, potendo così allestire dei podcast veri e propri, dei talk show con ospiti, delle sessioni di domande e risposte col proprio pubblico, e financo delle jam session con altri artisti.

Tramite un post pubblicato nella propria press room, Instagram ha reso note anche alcune novità in ambito beneficenza. Nello specifico, in occasione del Giorno del Dono, #GivingTuesday, sia oggi che domani, in alcune aree del mondo, gli utenti che avranno utilizzato gli adesivi “Ho donato” e “Donazione”, perché magari hanno avviato delle raccolte fondi per le ONG o hanno effettuato una donazione, saranno evidenziati all’interno di una Storia speciale, posta nel consueto carosello superiore ad esse dedicato.

Già operativa, inoltre, risulta essere la possibilità, sottolineata dal photo sharing, di mostrare il proprio sostegno verso le attività commerciali locali messe in crisi dalla pandemia da coronavirus, attraverso l’impiego nelle Storie, onde sollecitare in tal senso i propri follower, degli adesivi “Buy Black” e “Support Small Business”. Prossimamente, poi, partirà anche il roll-out di una novità che, evitando la laboriosa trafila del “link in Bio”, permetterà di connettersi con le organizzazioni senza scopo di lucro direttamente dai loro post e, nel contempo, agevolerà nel creare e condividere le raccolte fondi nel proprio Feed.

Da qualche tempo, Instagram aveva iniziato a testare, secondo il leaker Alessandro Paluzzi, la possibilità di attivare degli effetti animati nei messaggi privati, scrivendo determinate parole: la novità in questione, come sottolineato anche dal divulgatore Matt Navarra, risulta essere in roll-out da qualche giorno, a quanto pare limitatamente agli account standard e con la (momentanea?) esclusione di aziende e creators.