Instagram: piccolo roll-out e tanti rumors dai leakers

Messe in campo delle novità in merito all’inclusività, e prospettato le future aree di sviluppo della piattaforma, il noto photo-sharing Instagram si è concentrato sullo sviluppo e sul silente rilascio di alcune novità per il suo client mobile, portate allo scoperto dai leakers.

Secondo Alessandro Paluzzi, vera e propria spina nel fianco del riservato quartier generale di Menlo Park, Instagram sarebbe intenzionata a rivisitare, attraverso un’operazione di restyling, il modulo attraverso cui avviene la condivisione delle Storie (es. con gli amici intimi, nei Messeggi, etc). Ciò mentre, secondo l’utente Gabriel Bobon, sarebbe in corso un test A/B per collaudare un nuovo modo di reagire proprio alle Storie.

Ancora dall’analisi di reverse engineering di @alex193a, arriva la scoperta di una piccola ma pratica funzione che permetterà di gestire al meglio la propria presenza online, offrendo un punto di riferimento visivo univoco grazie alla possibilità allo studio per la funzione destinata al cambio dell’immagine profilo: laddove oggi è possibile caricare o scattare una nuova foto, o importare la stessa in uso su Facebook (ennesima forma di sinergia tra le app del gruppo), un domani sarà possibile fare lo stesso anche importando la foto adoperata nel profilo di Twitter.

Attive dallo scorso mese di Marzo, le Live Rooms sono state costantemente attenzionate dal team del CEO Adam Mosseri e, in futuro, potrebbero beneficiare anche altre migliorie, come appurato dal leaker Paluzzi, secondo il quale nella scheda delle Rooms / Stanza potrebbe arrivare una nuova sezione: quest’ultima, chiamata eloquentemente “Call Friends“, permetterebbe di chiamare o invitare gli amici a una data Stanza.

Dallo scorso 27 Marzo, Instagram è al lavoro su una funzione che modifica in flusso creativo, chiedendo alla fine se si intenda condividere il video come post nel proprio feed e nel profio o, verso un’audience proclamata più ampia, addizionandolo con effetti, come Reel. A quanto pare, il roll-out di questa funzione sarebbe finalmente iniziato, da almeno un paio di giorni, come confermato anche dall’esperto di social media, Matt Navarra.