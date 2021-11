Instagram: in test la musica sui post, valanga di rumors

Come tutte le grandi piattaforme, anche Instagram è solita testare ampiamente le sue funzioni, prima di introdurle definitivamente o nell’eventuale decisione di ritirarle in caso di mancato accoglimento da parte del pubblico (come fatto per lo spin-off Threads). A volte questi test vengono comunicati ufficialmente, come appena avvenuto per quello della musica nei post, a volte, invece, occorre la mano indiscreta dei leaker, per portare allo scoperto una o più future feature.

Nel caso delle novità comunicate ufficialmente, dopo quelle ufficializzate a metà settimana dal CEO Adam Mosseri, ora arriva il test, in Brasile. India, e Turchia, della funzione che permette di aggiungere della musica ai post che si pubblicano nel proprio Feed, analogamente a quanto già è possibile fare con le Storie e con i Reels. La novità, che punta forte sulla musica quale elemento di espressione, condivisione, e connessione delle persone, può essere adoperata facilmente grazie ad una routine che, semplicemente, aggiunge un’opzione in più alla fase di creazione di un post.

Nello specifico, basta accingersi a caricare una foto nel proprio feed: si noterà la voce “Aggiungi musica” che, toccata, aprirà un prompt per la ricerca della musica, tramite un form per parole chiave e le sezioni “Per te” e “Trend”. Scelta una canzone, si potrà stabilire la durata in secondi della clip musicale scelta, per concludere il tutto con “fatto” e “condividi”. Espletato questo passaggio, e condivisa la canzone, nel caso un utente vi clicchi sopra, verrà portato a un feed audio ove saranno elencati tutti i post che avranno utilizzato la stessa canzone.

In tema di rumors, secondo il leaker Alessandro Paluzzi, Instagram continua a lavorare al menu che, dal player dei Reels, via scorciatoie, permetterà di accedere rapidamente ad alcune sezioni di questo nuovo formato: ad oggi, lo shortcut dei Reels piaciuti è stato sostituito con quello delle Bozze. Da qualche tempo corre voce anche che Menlo Park sia al lavoro su un nuovo tipo di adesivo per Instagram, l’headmoji (simile ai Soundmoji di Messenger), che dovrebbe essere adoperabile anche nei messaggi diretti e, via sticker “Selfie”, anche sulle Storie.

Ancora in termini di adesivi, presto potrebbe arrivare quello denominato “Like”, a forma di cuore. Per offrire un maggior controllo sulla propria presenza online, su Instagram potrebbe anche essere collocata, in fondo alle impostazioni, la voce “Elimina il tuo account”.