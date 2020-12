Google: novità per Messaggi, YouTube, Chromecast, Maps e News

Negli ultimi giorni, Google ha avviato una corposa sessione di aggiornamenti, che ha coinvolto anche YouTube, con i capitoli automatici ed i timestamp agevolati nei commenti, e Maps, con un tab Esplora trasformato in feed della community: a tali aggiornamenti se ne sono appena aggiunti molti altri, in roll-out o semplicemente programmati, che coinvolgono Messaggi, Maps, YouTube, Chromecast e News.

Messaggi, usata per gestire gli SMS/MMS previsti nel proprio piano telefonico, spesso preinstallata sugli Android phone, permette anche di interloquire con i contatti via Google Chat e messaggi arricchiti RCS. Secondo quanto comunicato da Mountain View, con l’aggiornamento appena avviato a tale piattaforma, sarà possibile (anche per gli utenti italiani) programmare l’invio di messaggini e chat, semplicemente tenendo il tasto invio premuto a lungo, sino a poter impostare “pianifica messaggio” (con scelte predefinite, o personalizzabili dall’utente per data e ora) dal menu che apparirà a schermo).

Sempre meno un mero navigatore GPS, l’app Maps sta guadagnando un nuovo update, che va a completare la rivisitazione social del tab Esplora, dove è anche possibile seguire un’attività commerciale, onde tenersi al corrente sui relativi aggiornamenti: con la novità appena annunciata, oltre a tutto ciò, si potrà anche, premendo sul pulsante Messaggi, nella scheda di un esercente, per colloquiarci, onde chiedere od ottenere numi su un prodotto, un servizio, gli orari, etc. Nel frattempo, con la release beta 10.56.0 già distribuita da Google Maps, invece, è possibile (per ora solo grazie a Uber) ottenere (previa attivazione della funzione) stime più precise (anche se al momento il tutto sembra fermo allo stadio di sviluppo) sui prezzi delle società di trasporto cittadino (a cui saranno instradate le info del percorso) per coprire una data tratta. Infine, in alcune grandi città del mondo, tra cui New York, le mappe ore visualizzano le strisce pedonali, ed i numeri civici degli edifici.

In ambito YouTube, i canali con almeno 1.000 utenti, che possono già usare la funzione YouTube Premiere per programmare la messa in onda di alcuni video, come si fosse una TV, d’ora innanzi avranno la facoltà, mediante la stessa feature, di includere nel video premiere un trailer, da 15 secondi a 3 minuti, quale introduzione per quello che andrà in onda in seguito. Sarà anche possibile far precedere (ma nei prossimi due mesi) la messa in onda di un video premiere da un coundown il cui tema sarà personalizzabile (anche in base al contenuto del video) e, dulcis in fundo, lo youtuber sarà in grado di avviare una sorta di pre-show in diretta, prima della messa in onda, per dialogare, non solo via chat, ma in streaming, con la propria audience. Sempre in tema di YouTube, per ora solo negli USA, Mountain View sta offrendo, sino al 6 Dicembre, ad alcuni utenti che non abbiano mai provato Google Music o YouTube Red, tre mesi gratuiti (quindi sino al Marzo 2021) di abbonamento a YouTube Premium.

Con l’arrivo del nuovo Chromecast, Google ha evoluto Android TV in Google TV, ove i contenuti consigliati hanno un posto di grande rilievo. Onde migliorare i suggerimenti in questione, l’interfaccia del nuovo dongle di Big G riceverà un aggiornamento, col quale sarà possibile, di fronte a un titolo consigliato, settare la voce “Visto?” in modo che il sistema tenga conto di quanto già visionato dall’utente mentre, intervenendo lateralmente sul pollice su e su quello verso, si potrà votare un dato contenuto, come sul dating Tinder, in modo da avere più o meno contenuti similari suggeriti.

Infine, le notizie. Google News, a Ottobre, ha integrato su Android, in alcuni paesi (Brasile e Germania, con a seguire UK, Canada, Australia, e Argentina, mentre sono in corso trattative con editori di Olanda, India, e Belgio) il servizio Showcase che, con la collaborazione di centinaia di testate (remunerate con un plafond di 1 miliardo di dollari), offrirà agli utenti (inizialmente senza alcun costo) contenuti di alta qualità informativa. L’iniziativa in questione, che presto arriverà anche su Google Ricerca, news.google.com, e Discover, è stata appena concessa in dote anche agli utenti dell’ambiente iOS.