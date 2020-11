YouTube: in test i timestamp agevolati nei commenti, 8K rilasciato su Android TV

Google, dopo aver introdotto diverse novità in dote al suo servizio di posta elettronica ed a quello dedicato all’hosting online delle foto, non ha mancato di tornare ad occuparsi di multimedialità, anche animata, dedicando diverse energie al video streaming YouTube, arricchito con un promettente test, oltre che con alcune novità a favore di Android TV.

Di recente, YouTube ha avviato, su un numero limitato di video, il test che prevede l’inserimento automatico dei capitoli, utili nel suddividere filmati particolarmente lunghi, come quelli dei tutorial, delle lezioni, o degli eventi andati in streaming (es. per la presentazione dei prodotti). A tale funzionalità, secondo quanto scoperto da Android Police, e poi ammesso da Google stessa nella sua pagina di supporto, se n’è aggiunta un’altra, sempre volta a migliorare l’esperienza utente degli users, sostanziata in un sistema agevolato per aggiungere i timestamp (o segnatempo) all’interno dei commenti, magari per segnalare un punto in cui vi è un errore, o semplicemente per evidenziare una battuta degna di nota.

Rispetto alla prassi attuale, che prevede l’inserimento manuale del minuto e dei secondi relativi al timestamp, con l’app di YouTube che spesso non recepisce tale routine, la nuova funzione, che potrebbe essere introdotta in caso di feedback positivi da parte dei pochi utenti coinvolti nella nuova sperimentazione, prevede che l’utente veda un’icona ad hoc nel mentre redige il commento: cliccando su tale pulsante, potrà aggiungere il rimando all’istante preciso del video che sta guardando.

Già a regime, invece, è la carrellata di novità, offerta alle smart TV con Android TV (a base 10) o agli smartbox compatibili, che introduce, attraverso la release 2.12.08 di YouTube, il supporto a Cast Connect (es. l’app dello smartphone avvia la riproduzione su quella installata nella Android TV), che ha sostituito quello previsto per lo standard HDR beneficiato dal codec AV1, oltre al supporto verso la riproduzione dei contenuti in 8K (per ora senza le ottimizzazioni, in fatto di bitrate, del codec H.266), che iniziano a diffondersi maggiormente sulla piattaforma googleiana man mano che i produttori inseriscono smart TV idonee a listino.

Dulcis in fundo, con la medesima release 2.12.08 di YouTube (scaricabile dal Play Store o dalla repository online di ApkMirror), arriva in dote anche una perfezionata integrazione con lo spin-off YouTube Music, di cui viene finalmente mostrata la schermata iniziale.