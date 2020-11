Google: novità (poche) per Google Foto e (tante) per Gmail

Google, sempre attiva nell’aggiornare a cadenza quasi quotidiana i propri, numerosi, servizi, dopo aver modificato la policy di funzionamento di Google Foto, ne ha migliorato le facoltà creative e, nel contempo, dedicandosi a Gmail, ha attrezzato la propria posta elettronica di un widget per iOS 14 e di una nuova scorciatoia nel pannello laterale.

In tema di imaging, Google ha reso noto d’aver avviato la distribuzione di una nuova funzione, in Google Foto, che va a migliorare quella dei collage: mentre prima era possibile ottenerne solo dopo aver selezionato manualmente le foto, includendole in formati piuttosto semplici, ora l’AI del servizio si premura anche di crearne da sé, con tanto di nuovi e più vivaci layout, il cui risultato viene mostrato in Recent Highlights, pronti per essere condivisi al volo.

Più corposo appare essere il range di novità destinato a Google Mail. In questo caso, Mountain View, con la distribuzione della release 6.0.201101 per iOS, ha innanzitutto reso disponibile il relativo widget per gli iPhone/iPad, sebbene quest’ultimo, statico, come da prassi per i widget della mela morsicata, sia ben poco interattivo, e si limiti, senza alcuna possibilità di leggere l’anteprima di una missiva, a offrire una scorciatoia per la composizione di nuovi messaggi, una verso la posta in arrivo dopo aver scorto la notifica delle mail non lette, e una verso la sezione di ricerca delle mail dell’app googleiana.

Nell’attesa che le maglie di Apple si allentino, consentendo agli sviluppatori di Google maggior fantasia nel redigere i loro widget, un’altra novità giunta in dote a Gmail, relativamente alla sua versione web based, prevede – con un rollout di 15 giorni che andrà a coinvolgere sia gli account personali che quelli di Workspace (G-Suite) – che il pannello laterale, sotto la voce “Tasks” (Attività), andrà a inglobare anche Google Contatti.

Cliccando su tale voce, si otterranno – sul contatto con cui si messaggia – molte più info di quanto non sia già possibile oggi passando il mouse sul relativo nome: nello specifico, senza dover ricorrere a estensioni di terze parti – saranno disponibili informazioni come telefono e mail dello stesso, l’organizzazione di cui fa parte, chi ne sia il capo, dove sia l’ufficio del contatto, se in passato vi siano già stati scambi di mail con lo stesso, e financo il cursus professionale del contatto in questione. Sempre dalla nuova voce nel Pannello laterale, sarà possibile inserire nuovi contatti, e procedere direttamente a inviar loro missive o messaggi di chat.