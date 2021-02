Samsung ufficializza il battery phone low cost Galaxy M02

Per popolare la fascia bassa del mercato, Samsung ha schierato, da tempo, la serie M che comprende già diversi modelli (es. M31, M31s, ed M51). A questi si aggiungerà, partendo dall’India, il 9 Febbraio, l’appena annunciato Galaxy M02, animato da Android 10 sotto l’interfaccia proprietaria One UI 2.0.

Degno avversario dell’equivalente Redmi 9A di Xiaomi, ed erede del modello M01 visto a Giugno, il Samsung Galaxy M02 (164 x 75,9 x 9,1 mm, per 206 grammi) ha una scocca in plastica, disponibile (sul sito ufficiale e presso Amazon) a scelta nelle colorazioni nero, rosso, blu, e grigio: il frontale reca un display TFT HD+ da 6.5 pollici, di tipo Infinity-V, quindi con inserto per la selfiecamera, da 5 megapixel (f/2.0), abilitata al Face Unlock per la sicurezza (che non potrà contare su uno scanner per le impronte digitali).

Va un po’ meglio sul retro, pulito nel design, con una leggera texture diagonalizzata per migliorare il grip in mano: qui, sulla sinistra, è schierato un pillolotto verticale per la dual camera, da 13 (principale, f/1.9) + 2 (macro, f/2.4) megapixel.

Un processore elogiato per la sua efficienza, il quadcore (1.5 GHz) MediaTek MT6739, con GPU IMG PowerVR GE8100, anima le sorti computazionali del Galaxy M02, che conta in ogni configurazione su 32 GB di storage ampliabile (via microSD, sino a 1 TB extra), ma su 2 o 3 GB di RAM a seconda dell’allestimento scelto. Affidato l’audio a un jack da 3.5 mm con Radio FM, il Dual SIM Galaxy M02 di Samsung annovera il 4G, il Wi-Fi n, il Bluetooth 5, il GPS (A-GPS, Glonass), e una microUSB Type-C, per caricare, a 10W, la batteria, da 5.000 mAh di capienza.

Al momento, secondo quanto comunicato ufficialmente, in attesa di conoscerne il destino in relazione a un’eventuale distribuzione globale, il Samsung Galaxy M02 è prezzato a 6.999 rupie, corrispondenti a pressappoco 77 euro per la configurazione da 2+32 GB.