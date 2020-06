Galaxy M01: da Samsung l’entry level dedicato alla Generazione Z

Anticipato da una lunga sequela di tracce, tra cui benchmark, certificazioni rilasciate, listaggi nella Google Play Console, e rumors, è finalmente giunto all’ufficialità, mediante lancio in India (8.999 rupie, pressappoco 107 euro), il nuovo smartphone entry level Samsung Galaxy M01, destinato alla “Generazione Z“.

Dotato di una scocca, in plastica come nel caso del frame laterale, il Samsung Galaxy M01 (nero, rosso, blu) si dimostra compatto e maneggevole, nonostante le poco ottimizzate cornici del display, un pannello LCD TFT HD+, grazie alla diagonale di quest’ultimo (5.7 pollici) ed alle dimensioni generali (146.3 x 70.9 x 9.8 mm) del device.

Un inserto superiore a V ospita la selfiecamera, da 5 (f/2.4, con autoscatti migliorati via Best Beauty) megapixel, incaricata anche del Face Unlock visto che, sul retro, manca lo scanner per le impronte digitali, lasciando la coverback a disposizione di un semaforo verticale laterale, inclusivo del Flash LED e della dual camera, da 13 (f/2.2, pixel grandi 1.12 micron, autofocus, video a 1080p@30fps) + 2 (profondità, f/2.4) megapixel. Atti a garantire un buon output sonoro, con effetto surround, concorrono due speaker stereofonici ottimizzati dal Dolby Atmos.

Al timone di controllo dell’hardware, inclusivo anche di diverse connettività (Dual SIM con 4G e chiamate VoLTE, GPS con A-GPS/BeiDou/Glonass/Galileo, Bluetooth 4.2 con A2DP, jack da 3.5 mm con Radio FM, Wi-Fi n con hotspot e direct) è stato chiamato il processore Snapdragon 435, un octacore (1.95 GHz) di Qualcomm, messo in coppia con la GPU Adreno 505. La RAM, da 3 GB assicura una sufficiente capacità operativa in multi-tasking, con l’archiviazione (eMMC 5.1) dei dati che fa conto su 32 GB, espandibili di 512 GB via microSD.

Lato autonomia, il Samsung Galaxy M01 è equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh, caricabile via microUSB 2.0, e supportata dal risparmio energetico di Android 10, celato sotto l’interfaccia One UI 2.0 con pre-installato la suite salutistica Samsung Health.