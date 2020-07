Samsung Galaxy M31s: ufficiale con quadcam e batteria da 6.000 mAh

Preceduto da vari rumors (del leaker Ishan Agarwal) e persino da una landing page pre-vendita (Amazon India), l’atteso battery phone Galaxy M31s è stato appena presentato da Samsung in India (ove le vendite inizieranno, mediante il Amazon Prime Day del 6 Agosto), nel corso di un evento streaming trasmesso online, a beneficio degli utenti connessi da varie parti dell’immenso continente indiano, e del mondo intero.

Ancora discretamente sottile (9.3 mm), nonostante l’impressionante riserva energetica (6.000 mAh), soggetta a carica rapida (25W, via caricatore idoneo incluso), contenuta al suo interno, il Samsung Galaxy M31s (nelle nuance gradientate Mirage Blue e Mirage Black) gratifica gli amanti dello streaming online con un Super AMOLED Infinity-O display FullHD+ (1080 x 2340 pixel) da 6.5 pollici, luminoso (420 nits di picco), certificato Widevine L1 (per supportare al meglio i contenuti da Netflix, Google Play Movies, Spotify, Amazon Prime Video, e DAZN), senza preoccuparsi di eventuali cadute o graffi (Gorilla Glass).

La selfiecamera, da 32 megapixel (sensore esteso a 1/2.8″, f/2.0, HDR, video sino al 4K@30fps), è stata alloggiata in un foro posto centralmente in alto, mentre lo scanner per le impronte digitali è stato sloggiato di lato, onde assicurare alla summenzionata area visuale un’estesa screen-to-body ratio. Disposte con un assetto a L, all’interno di un bumper rettangolare arrotondato, sullo spallino posteriore di sinistra è collocata la quad-camera, da 64 (principale, Sony IMX682, f/1.8, autofocus fasico e touch-to-focus, stabilizzazione elettronica via giroscopio, video anche in 4K@30fps, Single Take per ottenere 7 foto e 3 clip da un singolo click che registra 10 secondi di scena), 5 (macro, f/2.4), 12 (ultragrandangolo da 123°, f/2.2), e 5 (profondità, f/2.4) megapixel.

Un processore a otto core (2.3 GHz) realizzato a 10 nanometri, il proprietario Exynos 9611, e la scheda grafica Mali G72 MP3 (supporto anche agli slow motion FullHD@480 fps ed ai codec HEVC H.265/H.264), sfruttano RAM di tipo LPDDR4X e storage UFS 2.1 espandibile (+512 GB, mediante uno slot aggiuntivo a quello delle due SIM), nell’ambito dei due allestimenti mnemonici previsti, da 6+128 GB (19.499 euro rupie, circa 221 euro), e 8+128 GB (21.499 rupie, 244 euro).

Connettivamente parlando, Galaxy M31s, animato lato software dalla One UI 2.0 a base Android 10, risulta equipaggiato col Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), il Bluetooth 5.0 (A2DP), il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), un jack da 3.5 mm (con Radio FM, registrazione, e feature RDS), ed una microUSB 2.0 Type-C (reversible connector).