Realme C31: ufficiale l’ultra low cost 4G con diversi assi nella manica

Nelle stesse ore in cui MSI, Gigabyte e DELL hanno deliziato i palati dei tecnomani con notebook in salsa Intel Alder Lake, Realme, lo spin-off economico di BBK Electronics si è cimentata nel lancio di un nuovo smartphone economico, il Realme C31, con prestiti stilistici dai Realme Narzo 50A Prime e Realme 9 Pro, ma con un cuore Unisoc già visto nei C21Y e C25Y.

Realme C31, erede de C21 dello scorso anno, ha uno chassis, colorato nelle palette alternative Light Silver o Dark Green, tutto sommato sottile (164.7 x 76.1 x 8.4 mm per 197 grammi) nonostante monti una corposa batteria da 5.000 mAh, purtroppo non beneficiata da alcuna carica rapida (10W). Il frontale è effigiato con un notch a goccia in alto e un piccolo mento in basso ma, per il resto, ottimizza discretamente le cornici su 3 lati (88.7% di aspect ratio): nel mezzo, campeggia un display LCD che, con i suoi 60 Hz di refresh rate e 120 Hz di touch sampling, è un pannello da 6.5 pollici risoluto in HD+, con 400 nits massimi di luminosità, contrasto a 1500:1.

La selfiecamera, per videochiamate e autoritratti, ammonta a 5 megapixel (abbellimenti, HDR, filtri, video 720p@30fps) mentre, sulla schiena, ove è presente anche la griglia per lo speaker mono (in una posizione infelice, qualora il device venga poggiato su una superficie piana e si stia ascoltando qualcosa), un quadratino propone, con assetto triangolare a sinistra, una triplice fotocamera, con un sensore principale da 13 megapixel (f/2.2, 81.3°, autofocus, obiettivo con 5 lenti di plastica, modalità notturna, time-lapse, panorama, raffica, ritratto, HDR, video 1080p@30fps) affiancato dal Flash LED, oltre che da due sensori accessori, da 2 megapixel, di cui uno per le macro (f/2.4, 88.8°, 21.88 mm, obiettivo 2P, fuoco fisso) e uno, monocromatico B/N, per la profondità (f/2.8, 60°, 36.14 mm, fuoco fisso, obiettivo 2P).

Di lato, sul Realme C31, si trova lo scanner per le impronte digitali, a destra, mentre a sinistra è presente lo slot per le microSD, con cui guadagnare un massimo di 1 TB ulteriori per lo storage: in basso, si nota la microUSB classica, il microfono, e un jack da 3.5 mm per le cuffiette.

L’accennato processore per il Realme C31 si sostanzia nel chip octacore (1.8) Unisoc T612 con GPU Mali-G57, che sfrutta un massimo di 4 GB di RAM LPDDR4X e non oltre i 64 GB complessivi di storage UFS 2.2 (come visto, ampliabile via microSD): secondo i listini previsti per l’attuale lancio in Indonesia, la versione da 3+32 GB costerà 1.599.000 rupie indonesiane, pari a pressappoco 102 euro, contro le 1.799.000 rupie indonesiane, circa 114 euro, richieste per quella da 4+64 GB.

Completano la dotazione tecnica del Realme C21 le connettività, tra cui anche il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo), il Bluetooth 5.0, il Dual SIM 4G, e il Wi-Fi n, e il sistema operativo, Android 11, agevolato dal fatto che l’interfaccia proprietaria Realme UI sia in versione alleggerita (R Edition).