Realme Narzo 50A Prime: ufficiale l’entry level sprovvisto di caricatore

Dopo aver lanciato in Cina il top gamma Realme GT Neo 3, il sotto marchio di Oppo ha presentato, per l’Indonesia, il low cost Realme Narzo 50A Prime e gli auricolari senza fili Realme Buds Air 3, già noti per essere stati svelati al MWC 2022 in occasione del varo dei top gamma Realme GT 2.

Lo smartphone Realme Narzo 50A Prime, evoluzione del modello standard, ha una scocca ispirata alle auto da corsa, con una finitura che ricorda il materiale kevlar (come da denominazione Kevlar Speed ​​​​Texture Design), redatta nei conseguenti colori Speed Black e Speed Blue, con un notch a goccia davanti, lo scanner per le impronte digitali di lato, e dietro un bumper contenente una tripla fotocamera con effetti di irradiamento verso la sua destra, a coprire tutta la larghezza del device.

Frontalmente, è reperibile un display LCD IPS da 6.6 pollici risoluto in FullHD+, da 20:9 di aspect ratio, con 90.7 di screen-to-body, 120 Hz di refresh rate, 16.7 milioni di colori, e 600 nits massimi di luminosità: la selfiecamera, Ai based, arriva a 8 megapixel mentre quella posteriore, tripla, punta su un sensore principale da 50 megapixel (con f/1.8 per catturare più luce), uno monocromatico da 2 (f/2.8) e uno per le macro da 2 megapixel (f/2.4).

Animato lato software da Android 11 sotto Realme UI R Edition, il Realme Narzo 50A sostituisce il processore Unisoc T616 del quasi gemello tecnico (a livello hardware) Realme C35 con un Unisoc T612, un octacore affiancato a 4 GB di RAM LPDDR4X e a uno storage, da 64 o 128 GB, espandibile sino a 1 TB via microSD. Le connettività di bordo prevedono il dual SIM con 4G VoLTE, il GPS, il mini-jack da 3.5 mm, il Wi-Fi ac dual band (2,4 GHz + 5 GHz), il Bluetooth 5.0 e la microUSB Type-C. Quest’ultima carica sì, velocemente, a 18W, la corposa batteria da 5.000 mAh, a patto di comprare sullo store ufficiale il caricatore adeguato visto che, in ottemperanza ai principi del “Leap to Greener“, se i top gamma avranno materiali rispettosi dell’ambiente, in quelli intermedi ora mancherà il caricatore in confezione.

Di conseguenza, occorrerà considerare anche il relativo costo, a quello del device, venduto (dal 25 Marzo) a 1.799.000 rupie indonesiane (114 euro) per 4+64 GB, e a 1.999.000 rupie indonesiane (127 euro) per 4+128 GB. In compenso, dalle ore 18 locali di oggi, il device sarà acquistabile con uno sconto di 200.000 rupie indonesiane (circa 13 euro).