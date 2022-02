Realme C35: ufficiale lo smartphone economico con 5.000 mAh e FullHD+

Dopo il notebook di metà Gennaio, il Book Enhanced Air, il marchio cinese Realme, parte del gruppo BBK Electronics, ha annunciato, per ora in Thailandia, nelle colorazioni Glowing Green e Glowing Black, il nuovo smartphone entry level Realme C35, prezzato a partire da 5.799 baht thailandesi (cambio alla mano, pari a pressappoco 155 euro) per la versione base da 4+64 GB, per arrivare a 6.299 bath (circa 168 euro) per l’iterazione da 4+128 GB.

Prosecutore della linea C, che comprende anche i modelli Realme C3 , Realme C11 e Realme C21, il Realme C35 (164.4 × 75.6 × 8.1 mm, per 189 grammi) si presenta con un display LCD TFT-LTPS da 6.6 pollici, risoluto FullHD+, con un aspect ratio a 20:9, uno screen-to-body del 90.7%, 401 PPI, 60 Hz di refresh rate, 600 nits di picco, ed una modalità di protezione della vista: la selfiecamera, da 8 megapixel (Sony IMX355, f/2.0, Face unlock), è inserita in un notch a goccia d’acqua (waterdrop) mentre, in tema di sicurezza, lo scanner per le impronte digitali risulta collocato sul lato.

Sul retro, nell’angolo alto di sinistra, un bumper squadrato ospita, con triangolo verso destra, una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 (f/1.8, raffica, modalità notturna, panorama, time-lapse, pro, filtri, video a 1080p), uno per le macro da 2 (f/2.4) megapixel e uno, VGA (f/2.8), per le foto in bianco e nero. A completare il settore multimediale concorre l’array per l’audio, con uno speaker mono posto in basso e un mini-jack da 3.5 mm con Radio FM.

Per il processore, Realme ha scelto un octacore a 12 nanometri, l’Unisoc T616, con GPU Mali-G57: la RAM, di tipo LPDDR4X, ammonta a 4 GB, mentre lo storage, di tipo UFS 2.2, espandibile via microSD, si sostanzia nei tagli alternativi da 64 o 128 GB. Nella scheda tecnica, il Realme C32 annovera diverse porte e connettività, tra cui il Dual SIM, con 4G VoLTE su ambedue le schedine telefoniche, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac dual band (cioè a 2.4 e 5 GHz), e il GPS (A-GPS, Glonass).

Animato da Android 11 sotto l’interfaccia Realme UI 2.0 (R Edition), lo smartphone Realme C35 – in tema di autonomia – integra una batteria da 5.000 mAh, caricabile rapidamente, a 18W, mediante la porticina microUSB Type-C, ottimizzata con una Power Saving Mode.