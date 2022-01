Ufficiale il notebook ultraleggero Realme Book Enhanced Air

Nonostante siano passati solo pochi giorni dalla messa in campo del portatile Realme Book Enhanced, il brand cinese della scuderia BBK ne ha già messo in campo una versione ultraleggera, il Realme Book Enhanced Air, che in qualche modo raccoglie anche l’eredità del modello Realme Book Slim visto lo scorso Agosto.

Realme Book Enhanced Air, in vendita in Cina dal 21 Gennaio al prezzo di 4.699 yuan (circa 649 euro), si presenta con uno chassis (307.21 × 228.96 x 14.9/15.5 mm), nelle colorazioni Island Grey e Sky Blue, in cui il vetro è stato sostituito da un polimero poliestere, riuscendo in tal modo a contenere il peso in appena 1.3 kg. Nell’ambito multimediale, la parte visiva è interpretata da un display LCD IPS da 14 pollici, risoluto in 2K, con una luminosità massima di 400 nits, 1500:1 di contrasto e la copertura del 100% sulla scala sRGB, sormontato da una webcam HD da 720p in cui l’array microfonico gode della cancellazione del rumore Vocplus AI. Sul versante del suono vanno annotati i due speaker stereo targati Harman Kardon predisposti per il DTS e il combo jack da 3.5 mm per cuffie e microfono.

Di fronte, il corpo macchina adopera come tettuccio una tastiera, con caps da 1.3 mm di corsa, retroilluminati secondo 3 livelli, con fingerprint nascosto nel pulsante d’accensione e Precision Touchpad di Microsoft: ai lati, non mancano diverse interfacce tra cui USB 4 Thunderbolt 4, USB Type-A 3.1 di 1a generazione (una), e USB 3.2 Type-C (due).

A guidare il notebook Realme Book Enhanced Air, lato software, è Windows 11 mentre, quanto ad hardware, è stato previsto un processore dell’11a generazione Intel, il Core i5 11320, un quadcore (da 3.2 a 4.5 GHz in Turbo Boost) a 8 threads che opera di concerto con una GPU integrata, Intel Iris Xe (max 1.35 GHz). La RAM, DDR4 4266 MHz, si ferma al taglio da 16 GB, mentre lo spazio per l’archiviazione dei dati, di tipo SSD NVMe, arriva a 512 GG: anche lo smaltimento del calore non è stato trascurato, essendo stato affidato a un sistema a liquido con camera di vapore di ultima generazione.

Provvisto delle connettività senza fili Wi-Fi 6 dual band e Bluetooth 5.2, il Realme Book Enhanced Air monta una batteria da 54 Wh (12 ore di autonomia al massimo con uso standard) caricabile rapidamente (es. del 50% in mezzora), via PowerDelivery, a 65W, tramite un adattatore ad hoc, però compatibile anche con la ricarica rapida Dart Charge da 30 W.