Realme C11 2021: ufficiale il nuovo ultralow cost con maxi batteria

Nel mentre sembra procedere lo sviluppo del Realme C20A, l’omonimo marchio cinese della scuderia BBK Electronics, dopo un mese di avvisaglie e indiscrezioni, ha ufficialmente lanciato nelle Filippine e in Russia il downgrade di un modello dello scorso anno, ora denominato Realme C11 2021.

Classico low cost, il Realme C11 2021 (65,2 x 76,4 x 9,1 mm, per 190 grammi) adotta un frontale con spesso mento e notch a goccia d’acqua: scongiurato l’abominio estetico della tacca, è proprio il waterdrop a incaricarsi d’ospitare la selfiecamera da 5 megapixel. Il resto dello spazio, con aspetto panoramico a 20:9, spetta al display LCD da 6.52 pollici, risoluto in HD+ (269 PPI). Il retro, in plastica colorata Iron Grey (grigio ferro) o Lake Blue (blu lago), presenta a sinistra una striscia texturizzata che ci conclude in basso con la griglia per lo speaker e, in alto, con lo square ove, però, alberga, assieme al Flash LED, solo un sensore mono, da 8 megapixel.

In compenso, il comparto multimediale si competa con un mini-jack da 3.5 mm. Passando all’ambito elaborativo, rimangono confermati, rispetto al passato, i 2 GB di RAM (LPDDR4X) ed i 32 GB di storage (eMMC 5.1), espandibile via microSD (+ 256 GB): il processore è un octacore (1.6 GHz) Unisoc SC9863, molto meno performante del passato Helio G35 (2.3 GHz).

Assente lo scanner per le impronte digitali, con la sicurezza quindi affidata a PIN, password, e pattern, sul versante connettività, il Realme C11 2021 si avvale del dual SIM 4G, del GPS, del Wi-Fi n monobanda, del Bluetooth 4.2 e della microUSB, che carica a soli 10W la maxi batteria, da 5.000 mAh.

Inaspettatamente, nel low cost cinese, è presente il modulo NFC per i pagamenti contactless. Il sistema operativo, chiara conseguenza della scheda tecnica messa in campo, corrisponde alla Go Edition alleggerita di Android 10, celato sotto l’interfaccia Realme UI. Attualmente, il Realme C11 2021 è listato (prezzo Lazada) a 4.990 pesi filippini, circa 86 euro, nel popoloso arcipelago asiatico, e (su Aliexpress) a 8.413 rubli, circa 93 euro in Russia.