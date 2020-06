Realme C11: in arrivo l’ultra cheap phone anti Redmi, con dual camera posteriore

In un avvincente testa a testa sul chi avrebbe implementato per primo le ultime soluzioni logiche di MediaTek, in Malesia, dopo la coppia di smartphone low cost di Redmi/Xiaomi, è arrivato anche l’entry level di Realme, col sotto-marchio di Oppo che, nel proprio listino locale, si avvia a inserire (dal 7 Luglio, a pressappoco 89 euro, ovvero a 429 riggit malesi, con in regalo gli auricolari Realme Buds 2) il nuovo Realme C11.

Realme C11 (164.4 x 75.9 x 9.1 mm, per 196 grammi) ha una scocca in policarbonato, redatta nelle colorazioni Pepper Grey e Mint Green che, sul retro, esibisce una trama i cui riflessi geometrici sono stati ottenuti sovrapponendo, per incisione, 450 curve. Il frontale propone un layout col classico notch a goccia, mentre il retro alloggia in alto a sinistra un bumper squadrato, con la multicamera ed il relativo Flash LED.

Mancante dello scanner per le impronte digitali, il Realme C11 propone un display HD+ da 6.5 pollici con aspetto panoramico a 20:9 e 270 PPI di densità per pixel: grazie alle cornici non troppo evidenti su 3 dei 4 lati, mento escluso, viene raggiunto uno screen-to-body dell’88.7%. In tema di fotocamere, in grado di girare video a 1080p@30fps, la selfiecamera arriva a 5 megapixel (f/2.4), dispone di un discreto (77.9°) grandangolo per i selfie anche di gruppo o riprendendo un esteso sfondo, e supporta il Face Unlock bidimensionale: la doppia postcamera, invece, è formata da un sensore da 13 (f/2.2, messa a fuoco fasica) + 2 (f/2.4, profondità) megapixel.

Essenziale, il reparto connettività propone un Dual SIM puro, con 4G, il Bluetooth 5.0 (aptX, A2DP), il Wi-Fi n, il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass), il jack da 3.5 mm con Radio FM, ed una microUSB 2.0 per caricare la batteria, davvero generosa in virtù dei suoi 5.000 mAh di capienza, ripristinabile con carica a 10W.

Il recentissimo processore octacore (2.3 GHz) Helio G35 (con GPU Adreno 640) presentato nelle scorse ore è chiamato in causa, nel Realme C11, assieme a 2 GB di RAM (LPDDR4X) ed a 32 GB di storage (eMMC 5.1) espandibili via microSD. Lato software, il coordinamento delle risorse è spettato ad Android 10, arricchito dall’interfaccia proprietaria Realme UI.