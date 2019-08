Realme Buds 2: presto in commercio i nuovi auricolari cablati super economici

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Non si è dato molto peso al varo di questi auricolari e, secondo me, è stato loro fatto un torto. Per poco più di 7 euro, forse è impossibile trovare un prodotto di marca, non anonimo, come i qui presenti Buds 2 che, a decisamente poco, offre una buona tecnologia audio, adeguata per chi ama i bassi, ed un'usabilità che non dovrebbe far rimpiangere nemmeno i competitor true wireless.