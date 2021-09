Ufficiali i low cost Realme Narzo 50a e Narzo 50i

L’evento con cui Realme ha portato in India la Realme Band 2 ha segnato l’esordio sul mercato locale, dal 7 Ottobre, mediante store online ufficiale, Flipart e negozi off-line, anche di due nuovi smartphone di fascia medio-bassa, rappresentati dal Realme Narzo 50a e dal Realme Narzo 50i.

Il Realme Narzo 50a (164.5 x 75.9 x 9.6 mm, per 207 grammi), concepito nelle nuance Oxygen Blue e Oxygen Green, adotta, secondo uno screen-to-body dell’88.7%, un display LCD HD+ da 6.5 pollici, beneficiato da 400 nits di luminosità (570 per leggere sotto la luce del Sole), con un notch a goccia per la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0, ritratto, HDR, AI Beauty, 1080P@30fps). Il retro presenta un ampio quadrato a sinistra, gran parte del quale nella parte meridionale ospita la scritta Narzo: in alto si trovano allineati in verticale i sensori della tripla fotocamera, da 50 (principale, f/1.8, zoom digitale 10x, messa a fuoco fasica, HDR, Pro, filtri notturni, modalità Super Nightscape, video sino a 1080p@60fps, 720P/120fps di rallenty) + 2 (bianco e nero per i ritratti, f/2.4) + 2 (macro a 4 cm, f/2.4) megapixel, oltre al Flash LED e alla curiosa collocazione dello scanner per le impronte digitali.

Cuore pulsante del Realme Narzo 50a è il processore octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio G85 con GPU AMR MALI G-52, che può contare sempre su 4 GB di RAM LPDDR4x, nell’allestimento da 64 (11.499 rupie o 133 euro), e in quello da 128 GB (12.499 rupie, o 144 euro) di storage, espandibile di altri 256 GB via microSD: l’hardware permette di gestire il sistema operativo Android 11 sotto l’interfaccia Realme 2.0. In tema di connettività, sono presenti il Dual SIM con 4G, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS, il mini-jack da 3.5 mm, e la microUSB Type-C: mediante quest’ultima viene caricata rapidamente, a 18W, la generosissima batteria da 6.000 mAh, bastevole per 27 ore di YouTube od 8 di gaming, ma anche impiegabile per la ricarica inversa di altri dispositivi.

Anche il Realme Narzo 50i (165.2 x 76.4 x 8.9 mm per 195 grammi), allestito nelle palette Carbon Black e Mint Green, ha un dispay LCD HD+ (1600 x 720 pixel) da 6.5” con 400 nits che, secondo il costruttore, vanta l’88.7% di rapporto schermo-corpo: nel notch waterdrop è sita la selfiecamera, da 5 megapixel (f/2.2, HDR, ritratto, riconoscimento facciale, Bellezza AI) mentre, sul retro, trova alloggio una fotocamera solo mono, da 8 megapixel (f/2.0, zoom digitale 4x, video 1080p/30fps, Pro, panorama, timelapse).

Il processore scelto, in questo caso, è un octacore (1,6 GHz) Unisoc 9863 con GPU IMG 8322 che, in termini di memorie, può contare su 2 o 4 GB di RAM LPDDR4X e su 32 o 64 GB di storage, sempre espandibile via microSD di altri 256 GB, all’insegna di due combinazioni mnemoniche, da 2+32 GB (7.499 rupie od 87 euro) o 4+64 GB (8.499 rupie, o 98 euro): stante la penuria prestazionale delle specifiche, in questo caso c’è Android 11 ma sotto l’interfaccia ottimizzata Realme UI Go Edition. Presenti le connettività Dual SIM puro, 4G, GPS (A-GPS/Beidou/Galileo/Glonass), mini-jack da 3.5 mm, Bluetooth 4.2 e Wi-Fi n, la batteria, che supporta anche la carica inversa, ammonta a 5.000 mAh e garantisce (a carica completata via microUSB) 43 giorni di stand-by e, in modalità di risparmio Ultra, 2 ore di chiamate col 5% di energia.