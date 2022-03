Realme GT Neo3: ufficiale il top gamma con ricarica record da 150W

Nel corso del ricchissimo evento Realme tenutosi nelle scorse ore, il brand di BBK Electronics ha iniziato con l’artiglieria pesante, schierando il top gamma Realme GT Neo3 già in preordine nel mercato interno cinese.

Lo smartphone Realme GT Neo3, sopra un mento di 2.37 mm, ha un pannello AMOLED di BOE da 6.7 pollici risoluto a 2412 × 1080 pixel (FullHD+), con supporto al DCI-P3 (100%), 1.07 miliardi di colori, JNCD≈0.4, 120 Hz di refresh rate, 1.000 Hz di touch sampling, supporto all’ HDR10+ e per l’oscuramento CC, luminosità tipica da 500 nits (massima di eccitazione a 800, di picco locale a 1.000), scanner biometrico sottostante con monitoraggio del battito cardiaco, e protezione Gorilla Glass 5. Il foro in alto ospita una selfiecamera da 16 megapixel (Samsung S5K3P9, f/2.45).

Sul retro in vetro AG, redatto nelle colorazioni Cyclonus Black , Silverstone (bianca, con strisce indicanti una pista da corsa), e Le Man blu (verso il viola, sempre con banda per la pista da corsa), un totem rettangolare propone una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 (Sony IMX766, f/1.88, stabilizzazione ottica), ultragrandangolo (119°) da 8 e macro da 2 (GC02M1, f/2.4), migliorata nella fotografia notturna da un motore AI: le dimensioni, da 163.3×75.6×8.2 mm per 188 grammi, non permettono quindi un sensore periscopico. Lato audio sono presenti due speaker stereo predisposti per Hi-Res Audio e Dolby Atmos, e un motore vibrazionale lungo l’asse X.

La sezione elaborativa del Realme GT Neo3, con le ottimizzazioni prestazionali della Modalità GT 3.0 per il gioco, si basa sul processore octacore a 5 nanometri MediaTek Dimensity 8100, con GPU Mali G610, capace di sfruttare una RAM LPDDR5 sino a 12 GB e uno storage UFS 3.1 sino a 256 GB. La dissipazione termica punta molto, sì da ottenere una riduzione di 19°, sul sistema di smaltimento termico (Diamond Ice Core Max ) che prevede una vapor chamber a 9 strati con acciaio inossidabile estesa per 4.129 mm².

In tema di energia, il Realme GT Neo3 può essere scelto con una batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente a 80W, o con una a doppia cella da 4.500 mAh, garantita per 1.600 cicli di carica scarica (anche grazie al circuito di carica MCU indipendente), ricaricabile rapidamente (SuperVOOC) a 150W, in modo da ricaricarsi del tutto in 16 minuti (46% in 5 min, 72% in 10 min) con la modalità rapida, che salgono a 21 con quella standard.

Le connettività del Realme GT Neo3 prevedono il Dual SIM con 4G VoLTE, il 5G standalone e non, la microUSB Type-C, l’NFC multi-funzione, il GPS (Glonass) dual frequency, il Wi-Fi ax/6 e il Bluetooth 5.2, oltre a tecnologie per la collaborazione smart tra Wi-Fi e Bluetooth, per ottimizzare il download a bassa latenza o in modo intelligente la rete debole, per la commutazione a 4 antenne, della doppia scheda a bassa latenza per ricezione e trasmissioni simultanee indipendenti.

Animato da Android 12 sotto Realme UI 3.0, il Realme GT Neo3 in arrivo dal 30 Marzo può essere preordinato oggi in Cina, per la variante da 80W, nel setting da 6+ 128 GB a 1.999 yuan (circa 290 euro), nel setting 8+128 GB a 2.299 yuan (circa 330 euro) e in quella da 12+256 GB a 2.599 yuan (circa 370 euro). La variante da 150W costerà 2.699 yuan (circa 370 euro) per 8+256 GB e 2.899 yuan per 12+256 GB (circa 400 euro)