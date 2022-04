OnePlus Nord N20 5G: ufficiale il medio-gamma economico con AMOLED e Snap 695

Dopo aver stupito a inizio anno col modello top gamma OnePlus 10 Pro, il brand di BBK è tornato a dedicarsi ai modelli economici della serie Nord che, nel corso di 2 anni, si sono sostanziati in 7 “fratelli” compresa una variante del Nord 2 dedicata a Pac-Man. A tali modelli, nelle scorse ore, se n’è appena aggiunto un altro rappresentato dell’OnePlus Nord N20 5G.

Il nuovo smartphone, posto un gradino sopra N200 in modo da raccogliere l’eredità del precedente OnePlus Nord N10, si distingue per la sua grande eleganza, con un frontale privo di notch, dei bo OnePlus Nord N20 5G rdi piatti ai lati (a sinistra popolato dal bilanciere del volume, a destra dal tasto d’accensione, e quindi con l’assenza dell’Alert Slider) e un retro all’insegna dei contrasti, con un fondo sempre piatto tranne che per gli anelli che contengono alcuni dei sensori fotografici, e una finitura lucida in basso e satinata nel resto della superficie.

Il lato A dell’OnePlus N20 5G (159.8 x 73.1 x 7.7 mm) comprende un display AMOLED, che consente la collocazione sotto la sua superficie di un fingerprint ottico: il pannello, diagonalizzato a 6.43 pollici, ha una risoluzioneda 2400 x 1080 pixel, quindi FullHD+ con 409 PPI, secondo un aspect ratio a 20:9, con 60 Hz di refresh rate che, secondo il COO Pete Lau, è il compromesso scelto per abbandonare il precedente LCD da 90 Hz (senza impattare troppo su costi e autonomia). Il foro in alto a sinistra nello schermo cela una selfiecamera da 16 megapixel.

Il retro propone una tripla fotocamera, assieme al Flash LED: a comporla sono un sensore principale da 64, uno ultragrandangolare da 8 e uno per la profondità da 2 megapixel.

A supportare l’imaging è la scheda grafica Adreno 619, portata in dote all’OnePlus N20 5G dal processore octacore Snapdragon 695 che, ai 6 core risparmiosi Cortex A55, ne affianca 2 prestanti Cortex A78 da 2.2 GHz: l’assetto mnemonico previsto per il mercato di destinazione è da 6 GB quanto a RAM, e da 128 GB quanto a storage, espandibile via microSD di altri 512 GB.

Completo di GPS, Wi-Fi 6, Dual SIM con 4 e 5G, Bluetooth 5.2, mini-jack da 3.5 mm, via microUSB Type-C l’OnePlus N20 5G carica velocemente (SuperVOOC da 33W) la batteria, da 4.500 mAh, in grado di passare al 50% in mezzora. Per il sistema operativo sotto l’interfaccia OxygenOS, si è optato per Android 11, col 12 che arriverà più avanti.

In merito alla distribuzione, con buone probabilità che imiti il predecessore sbarcando anche nel Vecchio Continente, l’OnePlus Nord N20 5G esordirà intanto negli USA il 28 Aprile, al prezzo di 282 dollari (circa 261 euro).