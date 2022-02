OnePlus 10 Pro: ufficiale la Extreme Edition con retro in ceramica e 512 GB

Nel corso di un evento tenutosi in Cina lo scorso mese, OnePlus di BBK Electronics ha annunciato il top di gamma OnePlus 10 Pro. All’epoca, lo smartphone poteva permettersi solo due colorazioni, Volcanic Black e Emerald Forest, con un ensemble mnemonico che, al massimo del suo splendore, poteva vantare un picco di 12 GB per la RAM e di 256 GB per lo storage.

Nelle scorse ore, mediante un annuncio su China Weibo, il Twitter cinese prediletto dalle aziende hi-tech locali per il loro marketing, OnePlus ha ufficializzato l’avvio dei pre-ordini per il già rinnovato OnePlus 10 Pro, che, ora, assomiglia un po’ di più agli amati panda: nello specifico, lo smartphone in questione presenta un retro elaborato in ceramica bianca, con la candida nuance che, però, non coinvolge il modulo della multicamera posteriore, di color nero.

Un altro cambiamento rispetto alla versione standard dell’OnePlus 10 Pro classico consta nelle memorie, visto che, se la RAM è ancora da 12 GB, lo storage, UFS 3.1, questa volta sale a ben 512 GB.

Il resto delle specifiche, di quella che il costruttore ha chiamato “Extreme Edition“, resta invariato, con un maxi display AMOLED da 6.7 pollici risoluto in QHD+, una postcamera a 3 sensori calibrata dal brand specialista del settore, Hasselblad, il processore Qualcomm ad oggi più recente in assoluto (lo Snapdragon 8 Gen1), una batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente a 80W via cavo attaccato alla porticina microUSB Type-C.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il nuovo OnePlus 10 Pro Extreme Edition, che risulterà effettivamente disponibile alla vendita dal prossimo 1° Marzo, avrà un prezzo di 5.799 yuan, pari a pressappoco 806 euro, risultando di appena 500 yuan (70 euro circa) più costoso della variante classica mnemonicamente top che, da 12+256 GB, offre appunto la metà dello spazio d’archiviazione. Nel kit d’acquisto della nuova versione dell’OnePlus 10 Pro sarà anche inserito, come bonus in regalo, un paio di auricolari true wireless Oppo Enco Air.