OnePlus Nord N200 5G: ufficiale il nuovo medio-gamma targato BBK

Dopo il modello Nord CE 5G, OnePlus di BBK Electronics, come promesso dal CEO Pete Lau ha presentato, per ora in favore dei consumatori statunitensi (in partnership con l’operatore T-Mobile), un nuovo smartphone di fascia media, l’OnePlus Nord N200 5G, erede dell’OnePlus N100, rispetto al quale corregge lo stile e migliora un po’ le prestazioni.

Grosso modo in linea con i riscontri emersi nel database di Geekbench e con le anticipazioni del leaker Evan Blass, il nuovo OnePlus Nord N200 5G (163.1 x 74.9 x 8.3 mm, per 189 grammi) propone la selfiecamera, da 16 megapixel in un foro in alto a sinistra, incluso nel display LCD IPS da 6.49 pollici, risoluto in FullHD+, con un refresh rate da 90 Hz, protetto da un vetro Gorilla Glass 3. Mancando l’AMOLED, il costruttore ha deciso di collocare sul lato lo scanner per le impronte digitali.

La coverback, nella colorazione Blue Quantum, propone a sinistra un semaforo inclusivo di una tripla fotocamera: quest’ultima si compone di un sensore principale da 13 (f/2.2, video FullHD@30fps stabilizzati elettronicamente, messa a fuoco fasica, panorama, HDR), di uno per le macro da 2 (f/2.4), e di un altro sensore, sempre da 2 megapixel (f/2.4), di tipo monocromatico, per la profondità. Centro nevralgico, nell’OnePlus Nord 200 opera il processore octacore (2.0 GHz) Qualcomm Snapdragon 480, messo in coppia con la scheda grafica Adreno 619.

La RAM, di tipo LPDDR4x, ammonta a 4 GB, mentre non va oltre i 64 GB lo storage, UFS 2.1, però espandibile ricorrendo ad una schedina microSD. Connesse le cuffiette mediante il Bluetooth 5.1 LE (A2DP) o passando per il jackino da 3.5 mm, il nuovo OnePlus Nord N200 propone anche le connettività Dual SIM, 4 e 5G, GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), Wi-Fi ac, NFC (per i pagamenti contactless, e lo scambio di dati a sfioramento).

Spetta alla porta microUSB Type-C il compito di caricarne, rapidamente, a 18W, la corposa batteria non removibile da 5.000 mAh: animato da Android 11 sotto l’interfaccia OxygenOS 11, il nuovo OnePlus Nord N200 5G esordirà in commercio dal 25 Giugno al prezzo, se sbloccato, di 240 dollari, corrispondenti a pressappoco 198 euro nostrani.